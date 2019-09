Campomarino, una prima edizione da incorniciare per il Giro delle Vigne Copyright: Luca Alo

CAMPOMARINO. La prima edizione del Giro delle Vigne organizzata magistralmente da Rosario Iacurti e dall’Extreme Team ha dato lustro in maniera positiva alla città di Campomarino. Grande sorpresa ha suscitato il nutrito numero di partecipanti (132) dal Molise e da alcune regioni del Centro-Sud Italia che sono stati impegnati in una gara a circuito nel territorio comunale campomarinese che annovera ben 2000 ettari di vigneti e tante cantine vinicole d’eccellenza.

La Gara-1 riservata alla seconda serie si è risolta in favore di Matteo Bodinizzo (Cicloamatori Vieste) che ha avuto la meglio su Massimo Costa (MB Lazio Ecoliri) e Angelo Giornetta (Free Bike Team Foggia) mentre nella Gara-2 riservata alla prima serie arrivo tutto in solitaria per Massimiliano Del Prete (Team Lupori Euronics) che ha anticipato la volata del gruppo regolato da Antonio Minichino (Team Lupori Euronics) e Jarno Stanchieri (Team Battistini).

Al femminile, a prendersi una bella soddisfazione è stata Manuela De Iuliis (Team Cesaro Falasca) che ha preceduto Mara Parisi (UC Rionero Il Velocifero) e Sonia Antonangeli (Team Go Fast).

Oltre a Del Prete (master 2), Stanchieri (master 4), De Iuliis (donne master) e Bodinizzo (master 5), primati di categoria ad appannaggio di Edoardo Malatesta (Team Battistini) tra gli élite sport, Valerio Garofalo (Airone Leo Constructions) tra i master 1, Michele Ceddia (Bike Squad San Severo) tra i master 3, Nicola Lacerenza (Polisportiva Team Termoli) tra i master 6, Carlo Ritota (Molise Ricambi) tra i master 7 e Michele Moscarelli (Team Fieramosca) tra i master 8.

Di rilievo anche l’apparato di sicurezza con le scorte tecniche Molisane di Roberto Ciccotosto, i Carabinieri, i Vigili Urbani, la Protezione Civile e la direzione di corsa Uisp (Umberto Capozucco) che hanno assicurato lo svolgimento della corsa senza intoppi.

I feedback positivi, il coinvolgimento del pubblico e il sostegno dei numerosi sponsor (tra i principali Conad e Foodness) che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento garantiscono che il Giro delle Vigne ha superato un esame a pieni voti grazie a una perfetta trade-union tra gli organizzatori della Extreme Team capitanata da Rosario Iacurti e dai suoi familiari più stretti (in primis la moglie Lucia, i figli Antonio e Alex) e dall’amministrazione comunale di Campomarino che non è voluta mancare (con il sindaco Pier Donato Silvestri e l’assessore allo sport Michele D’Egidio) a una manifestazione che ha dato pienamente risalto alle eccellenze vinicole del territorio.