TERMOLI. Gara tanto stupenda quanto dura disputata questa mattina a Termoli con partenza con la frazione a nuoto, nello specchio d’acqua davanti al lido Le Dune.

Il Triathlon è uno sport per duri: si inizia con il nuoto, per poi passare al ciclismo e si conclude con la corsa.

Numerose iscrizioni, con squadre provenienti da tutta Italia

Premi previsti per i partecipanti alla gara sono prodotti tipici molisani, così da far conoscere a chi viene da fuori regione ciò che ha da offrire il nostro territorio, più un montepremi in denaro per i primi tre classificati.

Dopo la frazione a nuoto i partecipanti si sono recati nella zona di cambio, cioè il parcheggio delle Dune, per salire in bici e attraversare il lungomare tre volte, percorrendo quindi venti chilometri. La seconda parte della competizione ha avuto termine una volta arrivati nuovamente alla zona di cambio. Da qui un tratto di cinque chilometri di corsa, dal lido il Pirata al lido Aloha.

Durante la gara sono stati presenti cinquanta volontari, oltre ai Vigili del fuoco e due ambulanze, per garantire l’ordine pubblico.