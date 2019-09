TERMOLI. Questo è il podio della gara di Triathlon disputata questa mattina a Termoli: 176 iscritti di cui 15 donne, al primo posto Diego Boraschi che ha impiegato il tempo per le tre frazioni di 58' 03'', secondo Giulio Pugliese con 58' 25'' al terzo Jonathan Ciavattella 59' 05'', la prima delle donne è stata la campana Lidia Principe.

Una bellissima gara anche a detta dei partecipanti, un percorso impeccabile organizzato alla perfezione come ci spiegava il delegato regionale della disciplina Filippo Mancini, il quale la notte scorsa per via della tromba d'aria abbattutasi sulla città, ha davvero passato un brutto quarto d'ora visto che la calamità naturale gli aveva scoperchiato tutti i gazebo, le transenne, ha dovuto anche rincorrere i pettorali per il lungomare, ma poi con santa pazienza e l'aiuto dei tanti collaboratori hanno rimesso tutto a posto e così si è potuta disputare la tanto attesa gara a livello nazionale.

Stamattina sembrava non fosse successo nulla, tempo perfetto e mare calmo.

Alle 10.30, minuto più minuto meno, le tre batterie di partecipanti alla gara hanno preso il via, con la prima frazione a nuoto 750 metri percorrendo una forma geometrica di trapezio.

Finito il nuoto all'uscita dal mare in testa gli stessi tre che poi sono arrivati ai primi tre posti.

Arrivati sul lungomare il cambio dal nuoto alla bicicletta, spettacolari le regole, tre giri di percorso da ripetersi 3 volte per un totale di 21 km, e anche qui sempre Boraschi, Pugliese e Ciavattella che hanno creato il vuoto alle loro spalle, ma se spettacolare è stato il cambio dal mare alla bicicletta, ancor più spettacolare il cambio dal salto dalla bicicletta a quello dei due piedi a terra per concludere l'ultima frazione di podismo.

Alla fine anche qui tre giri per un totale di 5 km i tre sono arrivati nello stesso ordine Boraschi, Pugliese, Ciavattella.

Per le donne prima Lidia Principe, ma ottime prestazioni anche per l'altro termolese Stefano Rocchetti, Rocco Mugnano, Valerio D'Abramo, Diego Paradisi e la sempre atletica Maria Pia Manes.

Premi e riconoscimenti per tutti. Per l'evento è previsto anche un servizio sulla tv piattaforma satellitare Sky.

Alla fine dopo le premiazioni anche un conviviale.