TERMOLI. Si è tenuto oggi l’Irondelta Olimpico Lido delle Nazioni (FE), gara di Triathlon sulla distanza Olimpica di Rank Gold, che prevedeva una frazione di nuoto di 1500 metri, frazione in bici di 40 km e frazione running di 10 km.

Alla partenza 190 atleti da tutta Italia tra cui il nostro alfiere termolese Stefano Ronchetti che milita per la società The Hurricane Asd di Pescara. Dopo la delusione del Triathlon di Termoli che lo vedeva al traguardo solo 21° a causa di un malore avvertito nella frazione running, Stefano riusciva a riscattarsi con la gara emiliana chiudendo al 5° posto assoluto e 1° di categoria. Il risultato acquisito gli forniva l'accesso per i prossimi campionati Italiani. Grande la soddisfazioni dei tecnici della società ma soprattutto del padre che lo segue e lo supporta da quando sin da giovanissimo correva in bici da corsa.