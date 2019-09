SANTA CROCE DI MAGLIANO. Noemi Lucrezia Eremita, nota ormai da qualche anno come “la locomotiva molisana”, è entrata a far parte del team che rappresenterà il ciclismo femminile italiano ai Mondiali Strada dello Yorkshire. Già selezionata per gli Europei Strada Èlite in Olanda e seconda classificata ai Campionati italiani Strada 2019, un nuovo e sempre più prestigioso traguardo per la ciclista diciassettenne, nata a Larino e cresciuta a Santa Croce, dove vive ancora compiendo continui spostamenti in treno per allenarsi.

Il coach della nazionale Davide Cassani ha ufficializzato a Legnano la rosa dei convocati per il Campionato mondiale di Gran Bretagna: nella categoria Donne Juniores - in linea, accanto alle titolari Camilla Alessio, Sofia Collinelli, Alessia Patuelli e Matilde Vitillo, figura come unica riserva proprio la nostrana Noemi, che da un anno milita nel team Ciclismo Insieme di Thiene, in provincia di Vicenza.

La sua convocazione era in realtà già nota dal 3 settembre, quando la giovanissima sportiva ha partecipato a un ritiro preparatorio di 10 giorni a Livigno. Subito prima del team vicentino, Noemi si era allenata per due anni con la squadra Di Federico di Pescara, ma la sua prima formazione è avvenuta proprio a Termoli, nel team Garofalo.

Enorme emozione sia per lei che per i suoi genitori, che commentano «siamo molto contenti, anche se i sacrifici che ci sono dietro questi successi sono tanti, sia fisici che relazionali: è difficile mantenere legami di amicizia quando ci si sposta di continuo».

Non solo rose e fiori, dunque, ma l’impegno ripaga, anche a livello di valori. La madre Ida ci tiene a precisare: «speriamo che sempre più giovani si avvicinino allo sport, uno qualsiasi, come sana alternativa ai comuni rischi che purtroppo toccano molti ragazzi. Anche se Noemi non dovesse avere ulteriore successo, siamo felici già solo per questa scelta».