TERMOLI. Il termolese Alfredo Marco Iacoviello, unico termolese in gara, si è aggiudicato a Tortoreto la quinta edizione dello "Slalom Madonna della Neve", gara di automobilismo valida per la sesta prova del campionato interregionale Abruzzo-Marche.

Iacoviello con la sua Peugeot 106 gruppo a 1.400, della scuderia Progetto Corsa Primosport, Iacoviello ha vinto pur disputando due manche sotto la pioggia battente.

Hanno partecipato 55 piloti suddivisi in 24 categorie.

Grossa soddisfazione per il pilota termolese che si è aggiudicata una corsa molto ambita e importante come questa di Tortoreto, dove corrono molti piloti con credenziali notevoli, essere riusciti in questa impresa oltre che ad essere soddisfatto, Alfredo Iacoviello acquisisce anche punteggi che potranno risultare utili per il prosieguo della sua stagione nella specifica disciplina di cui lui è da tempo sempre un ottimi protagonista.

Poi oggi con questa vittoria, dà lustro anche alla città natale Termoli, unico portacolori in gara, e questo ne accresce la gioia in prospettiva futura.