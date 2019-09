Il torneo di tennis femminile under 16 appassiona il pubblico del circolo termolese Copyright: At Termoli

Il torneo di tennis femminile under 16 appassiona il pubblico del circolo termolese Copyright: At Termoli

TERMOLI. Si è concluso ieri sui campi in terra dell'associazione tennis Termoli il torneo macroarea under 16 femminile sud, che ha visto confrontarsi nei giorni 20, 21, 22 e 23 settembre alcune tra le più forti tenniste italiane under 16.

Nella finale disputata lunedì il Ct Palermo ha avuto la meglio sul Ct Vela Messina grazie alle vittorie di Giorgia Pedone su Fabrizia Cambia e di Anastasia Abbagnato su Ginevra Abramo. Il livello del torneo è stato molto alto ed ha appassionato il pubblico accorso presso il circolo termolese.

Sono intervenuti per la premiazione finale per la Fit il delegato molisano Vincenzo D'Angelo e per l'At Termoli il presidente Guido Paradisi ed il consigliere delegato all'attività tecnico sportiva Maurizio Pangia. Intanto presso la scuola tennis dell'At Termoli sono ripresi i corsi per bambini ragazzi e adulti sotto la direzione del maestro nazionale Paolo Dall'Acqua.