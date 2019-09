TERMOLI. Antonio Cucoro allenatore di nuoto da più di 30 anni dopo la vasca come atleta, ha scelto di allenare giovanissimo, lo ha fatto per la gloriosa Termoli Nuoto, oggi per la Hidro Sport.

Ha scelto Termolionline per fare un annuncio che potrebbe sembrare clamoroso sulla sua professione di allenatore, ma che poi parlandone si chiarisce tutto e si capisce meglio quello che lui farà da oggi e per il prossimo futuro: Antonio è anche l'allenatore di un autentico campioncino paralimpico Pompeo Barbieri, che nel 2002 rimase sotto le macerie della Iovine nel terremoto di San Giuliano di Puglia.

Fu costretto a restare sulla carrozzina a rotelle, ma la sua caparbietà e l'attenzione come allenatore che gli ha dedicato Antonio Cucoro lo hanno portato a diventare per ora un campione italiano, ma non sono escluse altre vittorie importanti. Antonio, il suo allenatore oggi ci parla per chiarire la sua decisione e soprattutto la sua posizione visto che in giro già ci sono voci fuorvianti, quindi gli è sembrato giusto chiarire per le tante persone che anche davanti a noi gli telefonavano per sapere quale fosse il suo destino da trainer natatorio.