Giusy, Giulia e Noemi convocate agli Europei di Canottaggio a sedile fisso

TERMOLI. Il canottaggio a sedile fisso termolese sempre più in auge.

Diramate le convocazioni da parte del responsabile tecnico Roberto Moscatelli in vista degli Europei per le rappresentative Ficsf in programma sabato prossimo a Corgeno di Vergiate.

Quaranta tra vogatori e vogatrici, dieci timonieri in rappresentanza dell'Italia remiera a sedile fisso, tra le vogatrici le nostre tre alfiere Giusy Fatima Pia De Sanctis e Noemi Carotenuto, che già avevano fatto parte di un altro stage azzurro nei mesi scorsi, insieme a Giulia Giacomodonato.

Questa convocazione è il giusto premio per le tree ragazze e per tutto il comparto remiero termolese, inutile dire della soddisfazione del presidente dei Canottieri Termoli e di tutto l'entourage.

Ora tutti a tifare per Giusy, Noemi e Giulia che abbiamo anche conosciuto meglio all'indomani della loro prima convocazione in maglia azzurra a inizio estate.