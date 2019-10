Assegnate le maglie tricolori di ciclismo Csain

TERMOLI. Assegnate le maglie tricolori dopo le Tre prove di Campionato Regionale di Ciclismo su strada CSAIN. Si è conclusa a Termoli Domenica 6 ottobre il Campionato Regionale di Ciclismo su strada CSAIN, organizzata dall’ASD TRI-RACE TEAM TERMOLI, del Presidente Bruno Irace.

Su un circuito ad anello di km 5 a giro da ripetersi 12 volte, è ancora Termoli, dopo il Campionato Italiano del 21 Settembre a tornare in scena per assegnare le 11 maglie di Campioni Regionali del 2019 , nelle varie categorie. La prima prova si era svolta con una Cronoscalata di 15 km a Campitello Matese, la seconda prova il 21 Settembre a Termoli in concomitanza col Campionato Nazionale e Domenica l’ultima prova.

Il circuito completamente pianeggiante lasciava presuppore un percorso facile ed invece le due batterie di partecipanti, se le sono date di santa ragione. Dopo un giro di prova ad andatura turistica, il Direttore di Gara, Bruno Irace, abbassa la bandierina a scacchi e da il via alla competizione.

La prima batteria formata dalle categorie 45 e over, formata da circa 55 concorrenti, hanno visto una media totale di 39 km orari con tantissimi tentativi di fuga, dove puntualmente il gruppo andava a chiudere.Al 6 giro prendono il largo in 6 concorrenti e a tagliare il traguardo è stato Luca Pizzi che batteva in volata Antonino Di Girolamo e Carlo Virgili della Tri-Race Team Termoli.

La seconda batteria, ha avuto per lo più la stessa caratteristica di gara, dopo diversi tentativi di fuga prendono il largo in 5 concorrenti che si presentano all’arrivo con circo 30 secondi sul gruppo. Ad avere la meglio è stato Raffaele Vocale che ha battuto in volata Fabio Fortunato (secondo) e Alessio De Santis (Terzo).

Tra le donne, netta vittoria per Maria Pia Manes.

Questi i Campioni Regionali delle Categorie:

DONNE: Mariapia Manes, TRI-Race Team Termoli;

JUNIOR: Cristian Fieramosca, ASD Ruota Libera;

Senior 1: La Serra Antonio, Ruota Libera;

Senior 2: Testa Antonio, Molise Ricambi;

Veterani 1: Pepe Pierpaolo, Happy Bikers;

Veterani 2: Antonio Iuliano, Tri-Race;

Gentlman 1: Romeo Cannarsa, Team Termoli;

Gentlman 2: Massimo Addario, Ruota Libera;

Super A: Fernando Di Nucci, Ciclistore;

Super B: Antonio Trivisonno, Ciclistore.

Il Presidente Regionale, Bruno Irace, organizzatore delle 3 prove, si ritiene molto soddisfatto dell’andamento ciclistico in Molise, dove lo Csain ciclismo conta circa mille aderenti.