Giusy, Giulia e Noemi sul podio agli europei di Canottaggio a sedile fisso

TERMOLI. Termoli sul podio a Corgeno alle Europee di canottaggio a sedile fisso con un primo e secondo posto brave alle nostre atlete. Giusy Fatima Pia, Giulia Giacomodonato e Noemi Carotenuto del Circolo Canottieri Termoli.

Le tre atlete erano state convocate dal responsabile tecnico Roberto Moscatelli per competere a questa prestigiosa competizione per le rappresentative Ficsf in programma a Corgeno di Vergiate.

Quaranta tra vogatori e vogatrici, dieci timonieri in rappresentanza dell'Italia remiera a sedile fisso, tra le vogatrici le nostre tre alfiere Giusy Fatima Pia De Sanctis e Noemi Carotenuto, che già avevano fatto parte di un altro stage azzurro nei mesi scorsi, insieme a Giulia Giacomodonato.

Questa convocazione era il giusto premio per le tre ragazze e per tutto il comparto remiero termolese.