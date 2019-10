Medaglie per le atlete termolesi, Balice: premiato uno sforzo collettivo

TERMOLI. Abbiamo ascoltato il presidente del Circolo canottieri Termoli, l’avvocato e consigliere comunale Nico Balice alla luce di questa ultima brillante affermazione delle sue tre atlete in campo europeo, nella competizione a sedile fisso di canottaggio a Corgeno di Vergiate.

Giusy Fatima Pia De Sanctis, Giulia Giacomodonato e Noemi Carotenuto hanno conquistato il podio, la prima Giusy quello più alto, e le altre due quello appena appena più basso: presidente cosa ne pensi di questa affermazione possiamo dire ennesima; «il frutto di tanto lavoro della crescita sia in termini numerici in termini qualitativi di questa associazione che sempre più frequentata e che l'immagine di una città e della gente di mare questo giusto riconoscimento per te le nostre 3 piccole atlete che sono state convocate ciascuna per la prova categoria e con i colori azzurri sono arrivatiprima e seconde per la categorie la categoria delle più giovani per cui grazie a loro, grazie al Circolo, grazie alla Marinucci Yachting, che ci sta sempre vicino, ci mantiene le barche e ci permette di allenarci a qualsiasi ora del giorno».

IL REPORT FEDERALE

Grandi emozioni e un entusiasmo senza confini a Corgeno di Vergiate per la terza edizione degli Europei di Canottaggio a Sedile Fisso con la partecipazione di 38 equipaggi per un totale di 190 atleti, 132 dei quali in arrivo da Inghilterra (Cornovaglia), Galles e Malta. Un evento a cura di Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e Canottieri Corgeno con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Vergiate, Coni Lombardia, Camera di Commercio, Varese Sport Commission e Parco del Ticino

Nella Jole a 4 maschile si registra l’affermazione dell’Italia con Dario Botta, Jody Felli, Simeon Caccia e Giovanni Borgonovo (tim. Luca Darino) ancora su Italia (Michele Spinelli, Stefano Scolari, Luca Meli, Fabio De Vito, tim. Riccardo Fossa) e sui gallesi del Towy (Che Owen, Vaughan Randall, Owen Davies, Jac Davies, tim. Caroline Williams). Kalkara (Malta) vince la finale B. Nella Jole a 4 femminile la vittoria dell’Italia a firma di Matilde Brunati, Alice Lombardi, Veronica Germano e Giusy De Sanctis (tim. Lorenzo Mesiti): argento per le azzurre Sonia Porcelli, Lisamarie Ferretti, Bianca Russo e Noemi Carotenuto (tim. Alessia Benini), bronzo per Lower Thames con Vanessa Bradford, Laura Dunmow, Michelle Edwards e Pat Woodbury (tim. Elisabetta Pellerano).

Il Gozzo Senior maschile va all’Italia 1 di Dario Nicolini, Riccardo Rangone, Alessandro Petralia e Leonardo Gilardoni (tim. Elisa d’Agostino) davanti ai compagni di squadra Marco Cozzi, Christian Parodi, Ottaviano Corradino e Alberto Malavasi (tim. Silvia Ciura) e al South West Cornwall Rowing (Tom Cary, Issac Carrol, Steve Ratcliffe, Harry Poulson, tim. Kris Jane). Nel Gozzo Senior femminile sono premiati gli sforzi di Italia 1 con Ilaria Bavazzano, Daniela Selva, Carlotta Foroni ed Elisabetta Ortino (tim. Elisabetta Pellerano) davanti a Italia 2 (Elisa Caramaschi, Camilla Musetti, Barbara Gatti, Angela Brescia, tim. Paola Meneghini) e South West Cornwall Rowing (Kris Jane, Claire Radbone, Claire Lanyon, Leonie Carroll, tim. David Bates).

La Jole a 4 Junior vede l’Italia di Alessia Graci, Cassandra Cecchini, Edoardo Toscano e Stefano Volonté (tim. Andrea lllini) avere ragione degli azzurri Arianna Moscatelli, Giulia Giacomodonato, Pietro Mazza e Luca Andreani (tim. Davide Orizio). Bronzo ai gallesi Ellie English, Che Owen, Liam Jones e Dani Jones (tim. Samantha English).

Nelle batterie del 4 di punta femminile le affermazioni di Silver Team su Lower Thames, Aberporth e Italia e ancora di Silver su Italia, Towy e Mounts Bay. Nel 4 di punta maschile, nelle eliminatorie, a imporsi sono il Towy su Aberporth e Italia insieme al Pengwern davanti all’Italia e al Rame.