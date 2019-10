TERMOLI. Eccoci di nuovo per vedere come è andata nel fine settimana per lo sport di squadra e individuale termolese. Oggi al primo posto con il voto più alto mettiamo...

Stefano Ronchetti, triathleta, Voto 10: alla Pescara Marathon D'Annuziana tra 1200 partenti giunge 5° assoluto e primo nella sua categoria M16, chiudendo la mezza maratona di 21 km in 1h 14' 47'', migliorando il suo tempo personale dello scorso anno di ben 5 minuti. Domenica ha corso con il tempo di 3' 32''. Il ragazzo cresce, sportivamente parlando, di gara in gara e con lui cresce anche il prestigio termolese.

Sempre alla Pescara Marathon altra brillante affermazione: Voto 9,5 all'Athletic Club Termoli, che si è classificata seconda nella Maratona a Staffetta con gli atleti Roberto Colonna, Oreste Natalizia, Pasquale Michelino e Pasquale Sorella; il loro tempo da secondi assoluti è stato di 2h 23' 10'', ma non possiamo dimenticare la terza posizione nella sua categoria di Maria Roberti Luciani che nella Mezza Maratona femminile ha ottenuto il tempo di 1h 43'57''. I meriti vanno ascritti anche alle ottime performance di Vincenzo Grassi, Rocco Mugnano, Vincenzo Orlando, Marco Di Palma, Marilena Mercone e Rocco Giacomodonato.

Sono tornati anche i ragazzi del Volley Maschile di serie C della Termoli Pallavolo Voto 9: Esordio vincente nel campionato di serie C per la squadra allenata dall'inossidabile Mauro Palli, una formazione molto diversa da quella dello scorso anno che ha sfiorato la vittoria del campionato solo alle finali play off. Oggi sono in gran parte dei giovani ma non per questo arrendevoli, con Costatino Palli veterano che è tutto dire vista la sua giovane età. Sabato hanno regolato non con poca fatica i teatini della Jurassic Volley, l'importante era iniziare bene e come si dice chi ben comincia...

Fin qui le note liete, ora mano mano scendiamo i gradini. Voto 6 All'Italiangas Air Basket Termoli: il voto è la media per quanto è stata capace di fare fino a metà del quarto periodo dove ha lottato punto a punto (7) e quello che è accaduto poi fino alla fine dove si è accanita anche la sfortuna con alcuni infortuni che hanno menomato la squadra, e solo allora c'è stata la resa (5). Nessun problema comunque, perché la squadra c'è e anche a Pescara contro la forte squadra pescarese ha detto a chiare lettere che tutti dovranno fare i conti con loro.

All'altra squadra di Basket Termolese l'Airino Basket Voto 5,5 : Altra sconfitta purtroppo a tre cifre, ma dopo che Coppola ci ha spiegato le ragioni del perché della partecipazione a questo campionato il risultato è relativo, abbiamo comunque visto dei ragazzini volenterosi e caparbi, su tutti - ora che non c'è Tedeschi (infortunato) - Lentinio che vede soprattutto da tre punti molto bene il ferro del canestro; un plauso anche al Nuovo Basket Aquilano, che capendo la situazione ha giocato normalmente senza che qualcuno in campo deridesse l'avversario decisamente più debole come è successo alla prima giornata.

Calcio di Promozione Temoli 2016 Voto 5. Il derby dei colori giallorossi lo vince la squadra di casa dell'Aurora Ururi peccato per questa sconfitta che frena un po' le ambizioni - ammesso che ce ne fossero - per la squadra di Paolo Di Lena, che è e resta comunque una discreta squadra che può dare fastidio a tutti.

Calcio Eccellenza F.C. Termoli calcio 1920 Per il voto qui bisogna scindere la Squadra (Voto 7) perché è una squadra senza patria, non può disporre di un campo di allenamento e ora probabilmente nemmeno quello di gioco, visto che mercoledì in coppa devono andare a Guglionesi, ma non solo questo è il cruccio per loro e sappiamo tutti a cosa ci riferiamo. Alla Società voto 4. Mentre scriviamo gli "squilli" apprendiamo su Facebook - poi ce lo ha confermato lui in persona - che Marco Castelluccio si è dimesso dalla carica che ricopriva in società. Francamente Castelluccio è quello che ci ha sempre messo la faccia nel bene e nel male fino ad oggi; la nuova dirigenza l'abbiamo vista il giorno della presentazione in Comune per quei minuti in cui hanno spiegato l'organigramma, ieri allo stadio di sfuggita abbiamo visto il presidente arrivare rombante al campo con una Ferrari bianca fiammante, ma poi lo abbiamo perso di vista. Il nostro referente, lo ripeto, è stato sempre e comunque Castelluccio; ora che lui si è dimesso non sappiamo cosa accadrà. Una cosa è certa: se si vogliono conseguire certi risultati importanti, come si disse quel famoso giorno al Comune, non sono certo queste le premesse e non ci riferiamo al pareggio di ieri o le sconfitte 3 su 7 partite, i campionati spesso si vincono anche fuori dal campo se alle spalle della squadra c'è una società e una dirigenza forte con i fatti... Vedremo quello che accadrà , stando a quello a cui stiamo assistendo oggi non siamo improntati all'ottimismo: vedremo se saremo smentiti.