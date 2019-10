TERMOLI. Domenica 20 ottobre si è tenuta la Pescara Marathon Dannunziana, gara che vedeva alla partenza circa 1200 podisti, impegnati nella Maratona (42 km) e nella mezza maratona (21 km). Tra i tantissimi atleti intervenuti alla 19^ edizione dell'ambita gara, emergeva il nostro alfiere termolese Stefano Ronchetti, triathleta che milita nella squadra di casa The Hurricane ASD. Alla partenza dalla suggestiva piazza Salotto si imponeva sin da subito un ritmo forsennato che vedeva un gruppetto di testa formato da sei unità, che prendeva un consistente margine di vantaggio sul resto del gruppo, tra cui vedevamo il nostro Stefano che a bocca serrata si dirigeva con gli altri cinque verso Francavilla.

Giro di boa per dirigersi poi in direzione nord percorrendo il lungomare verso Montesilvano, per poi ancora tornare all'arrivo verso piazza Salotto. Sotto lo striscione Stefano Ronchetti giungeva 5° assoluto e 1° della categoria M16, chiudendo la mezza maratona di 21 km in 1 ora 14' e 47'', ad una straordinaria media di 3' e 32'' al chilometro, migliorando il suo tempo personale dell'edizione precedente di ben 5 minuti netti.

Ora è tempo, per il giovane universitario termolese, di un po' di meritato riposo in vista della preparazione della prossima stagione agonistica e naturalmente di ricevere anche i meritati complimenti per i tanti successi ottenuti.