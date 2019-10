TERMOLI. Siamo andati a trovare mentre si allenavano i ragazzi della Boxe Termoli guidati dal tecnico Antonio Ciarrocchi, che porterà a competere nei campionati italiani due giovani del loro vivaio che fra pochi giorni uno a Roma dall'8 al 10 novembre Gesidio Ciarella, 16 anni, Junior, e l'altro, Michele Calisto, originario di San Giuliano di Puglia, anche lui giovanissimo, 17 anni, categoria Youth 56 kg, andrà a disputare le finali a Roseto degli Abruzzi e abbiamo ascoltato le loro emozioni prima di questi impegni.

Per Michele fin qui disputati 7 match con 5 vittorie 1 pareggio e una sconfitta. Continui successi per il tecnico Antonio Ciarrocchi e i suoi più stretti collaboratori come Vittorio D’Ercole, Maurizio Colonna e altri.