TERMOLI. Domenica 27 ottobre si disputerà l'XTerra World Championship, finale mondiale del circuito hawaiano di triathlon off-road. Alle 9 (ora locale, le 21 in Italia), 571 triatleti prenderanno il via dal Makena Beach & Golf Resort di Maui, Hawaii, per affrontare un percorso composto da 1.500 metri di nuoto tra le onde dell'Oceano Pacifico, 32 km di mountain bike con un dislivello di 1300 mt, e per concludere 11 km di trail run tra i sentieri forestali e spiaggia con 450 mt di dislivello, il tutto lungo la costa della bellissima isola. Al via dal Molise ci sarà anche la termolese Maria Pia Manes, portacolori del Team Termoli Triathlon e come ambassador dell’Avis Comunale Termoli.

Maria Pia e altri otto italiani si confronteranno con tantissimi campioni mondiali di questa disciplina, provenienti da 46 Paesi: 70 i professionisti tra cui i campioni in carica, la britannica Julie Dibens e lo spagnolo Eneko Llanos, i quali tenteranno il poker di vittorie iridate, cercando di aggiudicarsi i 20.000 dollari destinati al vincitore (105,000 dollari il montepremi totale). La Dibens è stata la dominatrice delle ultime tre edizioni, Llanos si è invece imposto nel 2003 e nel 2004, oltre che nella passata stagione.

“È una sfida incredibile, che non mi sarei mai aspettato di poter vivere in questa disciplina del triathlon, iniziata con la Termoli Triathlon”, commenta la Manes. “Sicuramente questo è uno sport che assomiglia molto al mio carattere: determinata nell’affrontare e concludere qualsiasi obiettivo che lo sport e la vita ci pone davanti. Infatti la qualificazione a questo campionato del mondo è la dimostrazione del mio impegno e costanza negli allenamenti che quasi tutti i giorni bisogna fare, naturalmente non trascurando famiglia e lavoro. Questa finale Mondiale XTerra alle Hawaii che nel cross triathlon è un po’ come i Giochi Olimpici negli altri sport!

Pertanto la mia determinazione nel concludere la prova sarà tanta. Ringrazio la mia famiglia, gli amici del Team Termoli Triathlon e l’Avis Comunale Termoli per essermi sempre vicini. Qui a Maui cercherò d’imparare il più possibile dai rivali con cui avrò l’onore di gareggiare, per poter trasmettere la mia esperienza a tanti ragazzi molisani che si avvicinano per la prima volta a questo sport, che non è solo sacrificio ma un insegnamento nell’affrontare le problematiche di tutti i giorni, per poi avere successo e belle soddisfazioni nella vita”.

La portacolori termolese, tesserata con la società Termoli Triathlon affiliata alla Federazione Italiana Triathlon , si è guadagnata la “slot” che garantisce la partecipazione alla finale mondiale, arrivando seconda di categoria nella classifica europea dopo la francese Alessandra Borrelly. Infatti sono state diverse le prove che hanno portato punteggio per la classifica finale, Xterra Malta seconda classificata, XTerra Italia a Scanno quarta classificata, Grecia terza classificata, Cipro seconda classificata, Netherland sesta classificata, e ultima Lussemburgo dove l’atleta molisana purtroppo è stata squalificata al termine della prova, per aver usato un costume non conforme per il nuoto.

Il presidente del Team Termoli Triathlon Anna Crugnale afferma: “Ringrazio Maria Pia per tutti i risultati ottenuti con i colori della società, mettendo in evidenza a livello nazionale e internazionale la piccola società termolese di Triathlon, che con grossi sacrifici cerca di promuovere questo sport sul territorio, all’interno delle scuole e organizzando eventi (Triathlon Sprint Città di Termoli) di risonanza Nazionale. Inoltre un doveroso grazie, all’Avis Comunale Termoli per essere vicino alla società, che senza il suo supporto non è tutto possibile”.

Così il delegato regionale della Federazione Italiana Triathlon Filippo Mancini: “Grande è la soddisfazione nel vedere un’atleta molisana partecipare ad un campionato del mondo di Triathlon, pertanto un grosso plauso va alla nostra Maria Pia, che porta in alto lo sport della regione Molise in una disciplina ancora non molto conosciuta. Il lavoro da fare per promuovere e far conoscere questo sport è ancora tanto, sicuramente le attività delle tre società presenti sul territorio molisano e i risultati ottenuti dai loro atleti a livello nazionale e internazionale aiutano tanto, vedi la partecipazione all’Ironman (3,800 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di Run) di Nizza e Cervia della società di Campobasso e Venafro, come tanto si fa all’interno delle scuole con la presenza mia e dei tecnici federali. Infatti a partire dal mese di novembre all’interno delle scuole di primo e secondo grado del territorio molisano, partirà la campagna informativa per l’adesione degli istituti ai campionati studenteschi di Triathlon con la prova di Duathlon (200 mt di corsa, 800 mt di bici e 200 mt di corsa finale).

Spero tanto in un supporto concreto dei nostri amministratori a livello Comunale e Regionale a tutte le società del territorio che sono impegnate nello sport, perché sappiamo benissimo tutti il bene che l’attività fisica riesce a fare sulle persone. Non solo, perché lo sport è anche attività promozionale a 360° del territorio, quindi l’impegno di tutti è quello di crederci…il resto verrà da solo” .