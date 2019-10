Claudio Pignoli e il 12enne Andrea De Luca trionfano con l'Italia nel "Mediterraneo"

TERMOLI. A distanza di una sola settimana, anche se in team stavolta, ennesima prodigiosa prestazione per il 12enne Andrea De Luca, che dopo aver conquistato il campionato regionale Campania categoria 85 junior di motocross, mettendosi anche in bella mostra nella categoria superiore, si è destreggiato alla grande tra curve e buche del tracciato di Montalbano Jonico, in provincia di Matera. Assieme al suo compagno 27enne sempre termolese Claudio Pignoli, ha preso parte al trofeo del Mediterraneo, manifestazione a carattere internazionale. Erano 5 nazioni a lottare per il titolo: Francia, Tunisia, Marocco, Grecia e Italia. A trionfare è stata l'Italia per una manciata di punti, davanti alla velocissima Francia e alla tenace Grecia. Pignoli in bella mostra su un tracciato a lui nuovo porta a casa punti importanti per la squadra. Andrea De Luca conduce due ottime manche al comando per tre quarti di gare dove il poco allenamento lo ha costretto a mollare e a chiudere secondo.Questa è la dimostrazione che i piloti possono primeggiare se ci fossero le strutture e un minimo di visibilità per raggiungere buoni risultati.