TERMOLI. Una bella medaglia conquistata alle Hawaii nella disciplina sempre faticosa del Triathlon.

Ottima la performance di Maria Pia Manes al “XTerra World Championship” disputata ieri, domenica 27 ottobre.

Queste le sue parole al termine della gara: «Concludo la mia avventura al mondiale portando a casa un 15esimo posto di categoria, sono uscita fuori dall’acqua 18esima, ho recuperato posizioni in bici facendo il 14° tempo, e ho dato fondo alle mie energie con l’ottavotempo run. Sono soddisfatta del risultato, il livello qui è altissimo e ho dato tutto. Ringrazio la mia famiglia che sempre mi ha appoggiato permettendomi di venire qua, e ringrazio tutti voi per il calore e il sostegno dimostratovi».

La XTERRA World Championship è la finale mondiale del circuito hawaiano di triathlon off-road. Alle 9 (ora locale, le 21 in Italia), 571 triatleti hanno preso il via dal Makena Beach & Golf Resort di Maui, Hawaii, per affrontare un percorso composto da 1.500 metri di nuoto nell'Oceano Pacifico (su due giri), 32 km di mountain bike, e 11 km di trail run.