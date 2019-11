TERMOLI. Si è svolta ieri nel palazzetto della scherma di Foggia la gara interregionale valida come prima prova Gpg - selezione peri campionati italiani di Riccione under 14. L'Accademia della Scherma Termoli ha partecipato con due dei suoi giovanissimi atleti Luca Borgese ed Andrea Caposiena. I giovanissimi fiorettisti si sono fatti valere in ben due gironi che hanno visto partecipare atleti di squadre provenienti da tutto il Sud Italia facendo ben figurare la compagine Termolese guidata dai tecnici Mimmo Di Paola e Rosanna Lionetti. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti in uno sport che trova molte difficoltà ad emergere.

Piuttosto bisogna sempre rimarcare un fatto sotto gli occhi di tutti e cioè la totale mancanza di strutture idonee per tutti quei giovani atleti che vorrebbero emergere in altre discipline considerate a torto minori, che appunto li vede compiere sacrifici abnormi andando sempre fuori città se non fuori regione per poterle praticare in modo adeguato le loro amate discipline, la scherma è una di queste nonostante in Molise nel nostro caso a Termoli ci siano giovanissime eccellenze. Chi vuole avvicinarsi a questa nobile arte sportiva, sappia che comunque a Termoli come nel Molise esiste l'Accademia della Scherma Termoli speriamo che per ora avendo gli schermidori presto qualcuno pensi a dare loro anche uno spazio per potersi allenare senza emigrazioni di massa continue.