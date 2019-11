TERMOLI. Non è stato un fine settimana brillante per lo sport termolese, ma almeno qualcuno ha portato a casa risultati positivi.

Arcadia calcio a 5 Femminile voto 9: Brave le ragazze dell'Arcadia Calcio a 5 femminile che all'esordio nel campionato sono andate a prendersi una bella soddisfazione vincendo e con uno scarto importante a Campobasso contro la Chaminade, le Lady Chami pur partendo bene si sono perse sotto i colpi convinti delle bassemolisane che non avevano nessuna intenzione di lasciare l'intera posta alle campobassane con la Campofredano - Voto 10 - che ha messo a segno un poker di gol. Alla fineper le ragazze di Lombardi il PalaSelvapiana è diventato terra di conquista e ora sotto in casa con il Mirabello nella prossima giornata.

Karate voto 8,5 ai piccoli atleti Gioele Casolino, Elia Zappacosta e Lorenzo Rostellato. I tre atleti termolesi sabato hanno partecipato ai campionati italiani di Ostia accompagnati dal maestro Raffaele Sandonnini. Aldilà del saperne i risultati ottenuti, è importante per loro e soprattutto per noi avere dei rappresentanti termolesi in competizioni nazionali di siffatta importanza, questo è il risultato eccezionale da sottolineare, non quello del referto gara. Bravi loro piccoli atleti e bravo chi insegna loro la disciplina.

Basket Serie C Silver Italiangas Air Basket Termoli voto 6 : Il voto è una sufficienza risicata solo perché la partita è stata avvincente tanto da finire all'overtime e ripresi quelli della Spes Torre de' Passeri, quasi sul filo di sirena sul 66 pari, poi però quei 5 minuti di extra time sono stati una sagra di errori sotto canestro che sono stati fatali all'Air, peccato una vittoria ieri sera sarebbe stata salutare per stare nei quartieri alti, ieri anche gli arbitri ci hanno messo del loro.

Basket in Carrozzina Fly Sport Molise voto 5,5: seconda partita di serie B per la squadra termolese in questa disciplina e seconda sconfitta ma di misura contro il Battipaglia per 42–38, risultato negativo a parte, la squadra comunque promette bene deve solo trovare un certo equilibrio e poi qualche soddisfazione arriverà di certo.

Volley serie C Maschile Termoli Pallavolo voto 5,5: Sabato sera avremmo auspicato una prova di maturità della squadra di Palli contro una papabile alla vittoria finale come Alba Adriatica, squadra che anche lo scorso anno nonostante il fior di campionato disputato, è stata l’unica squadra che ha messo in difficoltà i termolesi. Sabato una sconfitta era stata messa in preventivo, ma non così netta come dicono non solo il risultato finale ma soprattutto i parziali. La causa principale della sconfitta non è stata solo il divario tecnico tra le due, ma soprattutto i tantissimi errori grossolani commessi dai ragazzi che hanno contribuito a subire una sconfitta più secca di quanto possa dire lo 0–3 finale.

Basket Serie C Silver Airino Basket Termoli voto 5: A Teramo contro la Tasp (Teramo a Spicchi): A Teramo è ripresa la saga dei risultati negativi a tre cifre per la squadra per i ragazzini di Coppola, Teramo che non ci fece una grossa impressione quando giocò a Termoli qualche settimana fa contro l’Air, dove fu anche battuta anche più nettamente di quanto disse all’epoca il risultato. Purtroppo per la formazione di Coppola vincere una partita sarà un problema serio. tanto che in questo momento sarebbe considerato alla stregua di un successo, non solo una vittoria degli avversari di turno ma la stessa con distacchi contenuti come anche un risultato a due cifre e non più a tre. Siamo e restiamo fiduciosi che ciò prima della fine della regular season accadrà.

Calcio Promozione Termoli 2016 voto 5: Torna sconfitto dall’incontro di Spinete squadra che sta dietro in classifica e francamente il tutto lascia un po’ a desiderare, la squadra di Paolo Di Lena va a corrente alternata e non ancora riesce ad infilare un filotto di risultati positivi, continuare con questo andazzo si corre il rischio di essere risucchiati nelle zone pericolose di bassa classifica.

Calcio di Eccellenza F.C. Termoli Calcio 1920 voto 4: Ieri al Cannarsa oltre al primo freddo autunnale la cosa che saltava di più agli occhi era il fatto che c’erano più persone sul terreno di gioco che sugli spalti come spettatori, poi anche il fatto che il dirigente Marco Castelluccio, ex presidente, ora segretario, abbia di nuovo dovuto accollarsi tutto sulle sue spalle, perché i salvatori della patria che si erano annunciati a luglio oggi hanno sentenziato che il calcio a Termoli deve morire, peccato che sono arrivati tardi questo da tempo che già è accaduto. Vedere Castelluccio fare il bigliettaio, il dirigente accompagnatore in panchina, prendere la lavagnetta per le sostituzioni insomma fare anche il custode del campo per segnare le righe e magari fare anche il bucato, è di una tristezza deprimente e allora a cosa serve continuare con questa pantomima che sappiamo e lo sa per primo anche lui Castelluccio, non porterà da nessuna parte. I giocatori non si allenano come da prassi, quelli che sono presenti, poi sul campo si vede la mancanza di continuità e di condizione fisica, e poi assistiamo a partite come quella contro la Polisportiva Gambatesa e ieri il Bojano dove per una decina di minuti la squadra gioca poi per forza di cose si va in apnea e poi ieri aggravante del campo pesante alla fine ha gioito l’ex Gioffré , vedremo fin quando continueremo a farci del male.