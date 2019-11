Super Martina Lonati colpisce ancora: due ori e un argento al meeting Roma nuoto

GUGLIONESI. Super Martina colpisce ancora. Martina Lonati vola, vola nell’acqua come fosse una sirenetta. Come se quel mondo le appartenesse da sempre. E lo ha fatto anche questo weekend a Ostia, al V meeting nazionale Roma Nuoto. Nei 400 stile e nei 200 stile ha effettuato il tempo di qualificazione per gli italiani. Due ori nei 100 farfalla e nei 200 stile e un argento nei 400 stile. Ha ricominciato alla grande Martina, considerato la rinuncia, per problemi di salute, ai campionati estivi. Un momento difficile che però non l’ha buttata a terra, anzi, le ha dato la forza di dare ancora di più il massimo. Ci ha abituati a risultati eccellenti, e quando parliamo e scriviamo di lei, ci sentiamo tutti orgogliosi. Forza Martina, sei tutti noi!