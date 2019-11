TERMOLI. Questa settimana ancora risultati molto negativi per la maggio parte delle formazioni sportive termolesi impegnate nelle loro discipline, e allora con sommo gaudio iniziamo festeggiando con un bel voto 10 l'Under 16 di basket Molise Basket Young che ha battuto a domicilio la rivale della Cestistica Campobasso con 89-62: bella partita dei nostri, sempre avanti. Fino a metà partita la distanza era ancora colmabile, 37 a 28, nella seconda metà con la Young a mordere il parquet e la distanza si dilata. Nell'ultimo quarto con il Campobasso senza più forza e i nostri ancora a 100, senz'altro grazie anche a un'ottima preparazione fisica. Una menzione speciale meritano un enorme Petrella, mattatore con ben 36 punti, Cianci 18 punti, Rocco 16 e Spezzano 12. Fra i campobassani Bozza con oltre 30 punti. La Young è prima da sola negli under 16, avanti così.

CALCIO A 5 Femminile Arcadia Calcio A 5 Voto 10: Anche il temutissimo Mirabello si è dovuto arrendere alla legge dell’Arcadia: lunedì sera, nella seconda partita di campionato regionale, è stato 11-3 lo score finale, e se la volta scorsa la mattatrice è stata la Campofredano, lunedì la Valente, classe 2001, ha segnato 7 degli 11 gol della sua squadra: bene, continuate così.

Calcio Eccellenza Molise F.C. Termoli 1920 voto 6 : Nonostante la sconfitta, abbiamo dato una risicata sufficienza alla squadra che contro il Sesto Campano, nonostante le note difficoltà che la squadra sta attraversando e che sembrano insormontabili, ha giocato discretamente, andando due volte in vantaggio, poi purtroppo sempre raggiunto e alla fine superato. Questo proprio perché la squadra, non allenandosi regolarmente, fa una fatica enorme ad arrivare al 90esimo lucida mentalmente e fisicamente.

Basket Serie C Silver Airino Basket Termoli voto 5,5: Per la seconda volta, dopo 9 giornate, la squadra ha contenuto il passivo nell'ambito delle due cifre, e questa in altri ambiti non sarebbe una notizia, però per l'Airino lo è eccome: questo per loro, nonostante le continue sconfitte, deve servire per acquisire esperienza per il futuro, ma ora la sfida è ottenere una vittoria per cancellare quel brutto zero nella casella delle vittorie.

Basket in Carrozzina Fly Sport Inaila Molise Voto 5,5: Ok, la squadra si confronta con realtà consolidate di questo campionato: sabato in casa al PalaSabetta sconfitta netta contro Il Rieti ma anche questo fa esperienza. Stiamo parlando di uno sport molto particolare che comunque, per il solo fatto che si pratichi, aldilà dei risultati va apprezzato. Purtroppo noi analizziamo i freddi numeri e quelli sono sempre impietosi.

Volley serie C Termoli Pallavolo Voto 5: Siamo alla terza sconfitta consecutiva e questo non è buono, ma se si analizza l'andamento della gara, in tutti e quattro i set giocati per arrivare al 3-1 finale si nota una Termoli Pallavolo sempre in partita e che si è battuta punto a punto fino alla fine, poi purtroppo quell'errore sui vantaggi del terzo set ha dato via libera al Fortitudo Teramo per la vittoria finale.

Basket Serie C Silver Italiangas Air Basket Termoli Voto 4,5: Seconda sconfitta consecutiva che fa rianimare un Nuovo Basket Aquilano che era fino ad oggi abbastanza giù di corda. Domenica sera al PalaAngeli dell'Aquila abbiamo assistito ad una gara molto sciatta della squadra che ha avuto serie difficoltà soprattutto ad andare a canestro. Gli errori sotto di esso da parte dei nostri sono stati tanti e anche abbastanza grossolani, tanto da fare solo 45 punti, il punteggio più basso fatto fin qui dall'inizio di stagione. Pensiamo che coach Corbo in settimana dovrà farsi sentire, non si può giustificare questo calo solo per via della mancanza di Silvio Marinaro, anche perché domenica prossima si va a Pescara e se non si cerca di invertire la rotta c'è il rischio di avallare il detto "non c'è due senza tre... sconfitte"

Il voto 4, proprio come 4 sono i gol subiti contro il Carovilli, secondo in classifica domenica pomeriggio in casa, risultato che non ammette repliche. La squadra, complice anche il maltempo (anche se le condizioni climatiche valevano anche per gli ospiti) è stata altalenante. Paolo Di Lena non riesce a darle continuità e ci disorienta tutti con momenti di esaltazione e di repentini cali: sarebbe il caso di porre fine a tutto questo bailamme di emozioni non richieste.