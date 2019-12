TERMOLI. La settimana appena trascorsa è stata quella del Black Friday, per quanto riguarda le compere a buon mercato, ma per quanto invece è pertinente lo sport termolese, il week-end è stato un “black weekend”, davvero da dimenticare al più presto. È la prima volta in cui nessuna delle squadre riesce a prendere una sufficienza seppur risicata.

Per assurdo cominciamo con il Basket Serie C, Airino Basket Termoli Voto 5.5: Nonostante abbia perso ancora a tre cifre (121 a 21), non era certo che avremmo potuto vedere miracoli contro la prima della classe Pescara Basket, soprattutto nello sport non capitano o se accadono sono molto rari; i ragazzi di Coppola più di tanto non possono dare e lo sappiamo tutti, da qui alla fine possono solo migliorare pur se le vittorie resteranno un miraggio, ma noi apprezziamo la serietà con cui comunque affrontano gli impegni pur sapendo che vincere qualche partita sarà un problema.

Calcio a 5 Femminile regionale, Arcadia Voto 5: Primo stop per le ragazze di Lombardi, onestamente ci aspettavamo una terza vittoria delle ragazze, invece il Montenero si è dimostrato più forte e compatto; dopo un primo tempo accettabile, di contro una ripresa dove è parso che la squadra fosse rimasta negli spogliatoi. Archiviata la sconfitta di Montenero adesso sotto con la prossima, il Miranda.

Calcio Eccellenza, F.C. Termoli 1920 Voto 5: Anche qui non serve infierire, ormai le cose si sanno: alla fine se resisteranno a giocare fino alla fine bisognerà anche ringraziarli per aver continuato. Domenica in vantaggio fino a 4 -2, per poi al 90' farsi agguantare sul 4-4, questo per il classico motivo: se in campo ci scendi in condizioni precarie senza allenamenti ben congegnati, al 90' ci arrivi con la lingua di fuori e questo è successo anche domenica, allora Houston certo che abbiamo un problema, anzi sicuramente più di uno.

Basket Serie C, Silver Italiangas Air Basket Termoli Voto 5: Air che succede, dove avete messo la caparbietà vista in campo nelle prime giornate? D'accordo, domenica avete incontrato una delle favorite, passi anche il fatto - seppur molto strano - che per tre volte di fila vi siete trovati di fronte un arbitro che ha avuto precedenti contro di noi come la recente squalifica assurda di tre giornate a Marinaro, e domenica pure ha combinato un po' di caos in fatto di decisioni. Sarebbe il caso che qualche pezzo grosso della società cominciasse a battere i pugni sul tavolo per farsi anche rispettare. Ma comunque resta il fatto che alla fine si continua a perdere e questo non va bene, perché succede questo; speriamo di ricevere risposte convincenti.

Calcio Promozione, Termoli 2016 Voto 4.5 : Ormai sembra che anche loro abbiano mollato gli ormeggi, continuano a collezionare sconfitte e anche abbastanza consistenti, la domanda per loro è la stessa che abbiamo fatto sopra per il basket: perché succede questo?

A conclusione del resoconto sportivo che sembra un bollettino di guerra arriva la Termoli Pallavolo Voto 4: domenica hanno fatto perdere le staffe anche al proprio coach Palli che di solito è molto pacato, è stata la sagra degli errori, l'Ortona sì forte ma non di più della nostra. Dalla loro c'è stata rabbia agonistica che è mancata a noi; è stata persa una occasione per riscattarsi e il punto di consolazione arrivato al termine delle 5 partite non ha alleggerito la rabbia di aver perso questa ottima occasione per riprendere a vincere.