TERMOLI. Non finisce di stupire il 12enne Andrea De Luca, che davvero vuole provare a ripercorrere le orme di fuoriclasse del cross come Puzar, Chiodi e Cairoli. Al culmine di un 2019 davvero fantastico per lui, Andrea De Luca vince il trofeo nazionale "Motoasi". Conquistando entrambe le manche e conducendo dall'inizio alla fine, gestendo bene gli attacchi degli avversari che hanno provato a combattere fino alla fine per vincere il titolo. La gara svoltasi sul circuito di Ortona si è conclusa nel migliore dei modi dopo le prove svolte precedentemente ad Acquaviva Picena e all'Aquila. Si ringrazia il team Fashionbike per il supporto durante tutta la stagione e lo sponsor Cars Ricambi.