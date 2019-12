TERMOLI. Grande successo per la quindicesima edizione della ScopriTermoli, la corsa dell'Immacolata organizzata dai Runners. 15 anni di corse, di ricordi e tradizioni, entrata a pieno titolo tra le storiche termolesi. Quasi 300 gli atleti in gara suddivisi tra gara competitiva, non competitiva e giovanile. Un caleidoscopio di colori che ha attraversato la città su un percorso di 10 chilometri che si è snodato tra il centro, il borgo antico, spiaggi di Rio Vivo e Sant'Antonio, fino a rientrare su corso Nazionale. Ad avere la meglio in questa edizione, due molisani, l'atleta di casa Stefano Ronchetti tesserato per la the hurricane ssd che ha chiuso in 36'14", in rosa Rosalba Monachese della Podistica San Salvo in 43'22".