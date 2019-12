TERMOLI. Dopo lo scorso weekend nero dal punto di vista sportivo, meno male che questa settimana ci sono stati successi importanti per le squadre e i singoli sportivi termolesi. Cominciamo :

Podismo: vincitore assoluto della categoria Maschile della 15esima ddizione della Scopritermoli dello scorso 8 dicembre Stefano Ronchetti, voto 10: Il nostro triatleta non ha avuto avversari nella corsa podistica, che ormai è un appuntamento fisso da 15 anni, della Scopritermoli organizzata dai Runners Termoli. In questi 10 km della Scopritermoli Stefano si è allenato per le sue imprese future, ci ha messo 36'14" per percorrere l'intero tracciato della corsa, davvero un'ottima performance e siamo certi che di lui sentiremo parlare anche in futuro .

Sempre per la stessa manifestazione un voto 10 è doveroso anche per la sempre più stupefacente Rosalba Monachese, un'atleta con la A maiuscola, nel tempo abbiamo imparato a conoscerla e apprezzarla, lei che riesce a fare l'Atleta, la moglie e la mamma senza mai perdersi di animo. La incontriamo spesso, ma è sempre di corsa per allenarsi per disputare gare, e tagliando il traguardo come prima della categoria Femminile ha gridato: "Ho 53 anni" e questa per noi è una medaglia di merito, bravissima Rosalba.

Altro Voto 10 per il piccolo Centauro specialità Motocross Andrea De Luca, un anno davvero da incorniciare questo 2019 per lui che ha concluso con la vittoria del trofeo nazionale "Motoasi" vincendo entrambe le manches sul circuito di Ortona, 12 anni e già sulla cresta dell'onda, e allora "Andrea Uber Alles".

Basket Serie C Silver Italiangas Air Basket Termoli Voto 7.5 : Per i primi tre quarti di gara il voto non superava il 5, poi la metamorfosi nell'ultimo quarto, con una reazione da squadra rabbiosa e vogliosa di vincere come piace a tutti e il voto è stato da 9... Alla fine facendo la media il voto era 7, il mezzo voto in più per stima, anche se bisogna cercare di eliminare i troppi, tanti errori soprattutto sotto canestro e migliorare le bombe da 3 dove siamo abbastanza carenti.

Volley Serie C Termoli Pallavolo Voto 7: L'occasione per tornare a caccia di vittorie è stata offerta guarda caso dai Leoni di Avezzano . A dimostrazione che se uno gioca concentrato sulla partita e non pensando ad altro , ecco che arrivano punti e vittoria che fanno soprattutto morale , nelle ultime sconfitte soprattutto quella persa in casa la settimana scorsa al tiè brek ,era troppo brutta per essere vero

Calcio Eccellenza, Termoli calcio 1920 Voto 6 : Se non guardiamo in bocca a caval donato , prendiamoci questi 3 punti che fanno classifica, e momentaneamente ti fanno uscire fuori dalla zona play out e va bene così, ma poi se guardiamo l'avversario che si aveva di fronte, una squadra, l'Alliphe, che ha solo perso nelle 14 partite giocate fin qui giocate, subendo 76 gol e con solo 6 reti all'attivo (in pratica ha beccato una media di 5 gol a partita), ecco, diciamo con tutto il bene che vogliamo alla squadra , vincere con uno 1-0 striminzito non è stata una impresa titanica , semmai c'è da chiedersi perché, nonostante alcuni innesti di nuovi e giovanissimi giocatori bravi, si va a giocare con 11 calciatori contati, senza panchina e poi in caso si infortunio si è costretti a giocare per tutta la partita in inferiorità numerica. Francamente non riusciamo a capire fino a quando potrà andare avanti una situazione del genere. Marco Castelluccio, e comprendiamo il suo orgoglioglio, dice di fargliela vedere a tutti e che lui ce la farà, ma vista dall'esterno è davvero un'impresa molto difficile.

Calcio Promozione Molisana Termoli 2016 Voto 5,5 Ancora una giornata in bianco per il Termoli 2016 che non va più in là di un pareggio, seppur divertente, 2-2 nel derby con il Campomarino. Segnano Impicciatore e Rossi, ma non è sufficiente per portare a casa 3 punti preziosi, peccato per questa ennesima occasione persa.