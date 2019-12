TERMOLI. Seconda edizione del Memorial “Salvatore De Gregorio”, l'indimenticato maestro di Arti Marziali riconosciuto a livello mondiale, ma soprattutto educatore di giovani avviati alle discipline di arti marziali.

Al PalaSabetta gremito di atleti molto giovani del Molise e delle regioni limitrofe, che hanno dato lustro ad una manifestazione che sarebbe sicuramente piaciuta soprattutto a lui Salvatore che aveva una predisposizione ineluttabile nell'educare i giovani.

Presenti a proseguire la strada intrapresa dal papà che evidentemente aveva seminato molto bene, i due figlioli Basso che è anche arbitro federale e Anna Laura che seppur si occupa abitualmente di altre discipline sportive, non poteva non mancare ad un evento dedicato al suo inimitabile papà per cui lei stravedeva come del resto Salvatore per i suoi ragazzi.

Tutto quello che ha fatto Salvatore è stato ben recepito dai suoi ragazzi e tutti coloro che hanno la fortuna di averlo conosciuto e avuto come maestro prima di sport e poi non di meno importante maestro di vita.