TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi dei risultati sportivi delle squadre e atleti termolesi impegnati nel fine settimana appena trascorso.

Cominciamo con la Voga a sedile fisso con la Canottieri Termoli VOTO 10 e Lode. Hanno dato domenica scorsa saggio della loro crescita e la visibilità acquisita a livello nazionale agli occhi della Federazione. Hanno organizzato una regata locale denominata San Basso, legandola come primo Memorial "Giuseppe Marinucci", personaggio del porto morto pochissimo tempo fa; a parte il bel gesto nei confronti della famiglia Marinucci, la società termolese per questa gara a livello locale è riuscita a far venire a Termoli, ospite graditissimo per due giorni, il Presidente della Federazione Mugnani e il suo vicario Nicolini. Bene far spostare un Presidente e il suo vicario di Federazione per una competizione locale: la società ormai è assurta agli occhi vigili e benevoli della federazione stessa che guarda a Termoli ormai come una certezza e chissà che alla fine si possa organizzare qualche gara di respiro internazionale. Ormai l'amo per la pesca è stato gettato.

Arti Marziali, Memoria “Salvatore De Gregorio" VOTO 10 Lode. A due anni dalla sua scomparsa è ancora vivo il suo ricordo, soprattutto per chi come noi lo conosceva fin dall'età scolare. L'evento che ha portato a Termoli al PalaSabetta tanti piccoli atleti ha confermato che il credo di Salvatore De Gregorio sulla disciplina intesa come educazione sportiva per i giovani era un dogma su cui ci hanno creduto in molti e questo è il lusinghiero risultato.

Scherma Giovanile termolese l’ACCADEMIA DELLA SCHERMA TERMOLI Voto10: con i giovanissimi Garofalo Samuel di 8 anni, D’Oppido Francesco di 7 anni e Daniele Tarantini di anni 13 alla loro prima esperienza “fuori porta” oltre ai già “svezzati” Luca Borgese ed Andrea Caposiena. Tutti hanno ottenuto risultati oltre le più rosee aspettative, portando i colori cittadini alla ribalta nel fioretto regionale. Venerdì 13 u.s. si è svolta a Termoli la tradizionale competizione amichevole “Natalizia”. Domenica a Campobasso si è tenuto invece il Primo Trofeo Città di Isernia al quale oltre alla compagine organizzatrice e alla squadra di Campobasso hanno partecipato i nostri ragazzi.

Campionati Italiano di Kickboxing Voto 10. Francesco e Samira Marinucci sI sono guadagnati il titolo di Campioni Italiani Assoluti della World Kickboxing Federation a l'Aquila, frutto di un lavoro duro e fatto anche di tanto sacrificio. Un plauso va anche al coach che li ha allenati, Gianfranco Capurso.

Basket Serie C Silver Italiangas Air Basket Termoli Voto 9. Seconda vittoria dell'Air contro L'Antoniana Pescara che alla vigilia era stata presentata come spauracchio, poi però lo spauracchio sarà rimasto al Pescara. Sicuramente complice sarà stata anche la condizione mentale e fisica della squadra termolese apparsa molto rinfrancata delle ultime settimane e alla fine il distacco di oltre 40 punti è stato più che veritiero e giustificato da quello che si è visto sul parquet.

Volley Serie C Termoli Pallavolo Voto 8,5. Al di là del fatto che si è andati a vincere in casa di una non certo irresistibile Cordigeri Volley di Guardiagrele, ultima in classifica, quello che conta è che nelle ultime due partite vinte una in casa e una fuori, la squadra ha mostrato di aver assorbito il fatto che non bisogna più giocare svagati e concentrazione ai minimi storici contro chiunque, altrimenti si va per ortiche! Speriamo che non sia solo un fuoco di paglia del momento e che tutto rimanga lo stesso anche nel prossimo 2020.

Basket Serie C Silver Airino Basket Termoli Voto 6. Anche se continua a perdere a tre cifre, la squadra termolese è da apprezzare per la sua coerenza e per scendere in campo con tanta dignità; in altre realtà una squadra che si fosse trovata nelle condizioni di quella termolese, avrebbe già gettato la spugna, loro invece no, continuano imperterriti. Bisogna allora solo applaudirli, anzi sarebbero da bandire coloro che affrontandoli, manchino loro di rispetto. Sarebbe gravemente antisportivo e le notizie sono che qualcuno purtroppo lo ha già fatto.

Calcio Eccellenza Molisana F.C. Termoli Calcio 1920 Voto 6. La caparbietà di Castelluccio che non molla assolutamente e anzi ha raddoppiato, meriterebbe 10, prendendo una nidiata di giovanotti di ottime speranze, rivoltando il primo Termoli come un calzino dopo la fuga di coloro che in estate si erano presentati come i salvatori del calcio termolese. Se poi invece analizziamo i numeri e il risultato di domenica il voto sarebbe 2 facendo la media, ecco giustificato il 6. Ora si avvarrà anche di un D.S. Esperto come Nicola Annunziata: vuoi vedere che alla fine avrà avuto ragione lui e magari lo salva pure il Termoli? Intanto un plauso a lui e alla squadra che domenica comunque nonostante i problemi, non mancheranno all'appuntamento di andare al reparto pediatria del San Timoteo per portare giocattoli ai bimbi che in questo periodo di feste sono costretti a stare ricoverati in ospedale.

Gli squilli di Trombetta, come gran parte dei campionati, vanno in vacanza per Natale e nel darsi appuntamento per il nuovo anno augura a tutti gli sportivi termolesi i migliori auguri di buone feste.