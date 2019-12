Pallanuoto, si chiude uno splendido 2019 per la Fabbrica del Nuoto

TERMOLI. La Fabbrica del Nuoto chiude uno splendido 2019. I pallanuotisti della Fabbrica del Nuoto non potevano chiudere l’anno meglio di così regalando un fine settimana pieno di soddisfazioni per i colori termolesi. Sabato scorso la compagine della città di Termoli ha affrontato i pari età del Club Acquatico di Pescara, in un incontro valevole per il campionato Under 15 Maschile girone Abruzzo/Molise vincendo con un sonoro 14-5. Non c’è stata mai partita; infatti già dal primo quarto i ragazzi della Fdn imponendo un ritmo altissimo hanno chiuso con un parziale di 6-2, nonostante giocassero fuori casa presso piscina delle “Le Naiadi” in un campo 33x21.

Lo splendido week-end si è perfezionato il giorno successivo (domenica 22/12/19 ) con piccolini della FDN, gli Under 13 (di cui molti esordienti) che sono andati a disputare il campionato invernale di categoria a Silvi, giocando sei partite nell’arco dell’intera giornata durante la quale si sono confrontati con le due compagini della Pescara Pallanuoto, Silvi, San Giovanni Teatino, Ascoli e H2O Vasto.

I piccoli pallanuotisti hanno esordito con la squadra più forte del torneo (Pescara Pallanuoto “B” )perdendo 6-1, non effettuando un a bella partita, ma difendendosi con l’onore delle armi. Nella seconda partita hanno affrontato i ragazzi di Ascoli Piceno imponendosi con un convincente 7-2; i giovani atleti, ancora intimoriti da questa loro nuova avventura, finalmente nel corso dell’incontro si sono sciolti, prendendo consapevolezza dei propri mezzi e portando a casa la loroprimissima vittoria.

Terza partita in discesa per la FDN che, avendo ormai rotto il ghiaccio, si è imposta 7-2 sui padroni di casa del Silvi. Quarta partita persa per 4-2 contro l’altra squadra della Pescara Pallanuoto (la Pescata Pallanuoto “A”) pur disputando un ottimo incontro e meritando di vincere. Nella quinta partita contro i pari età dell’ H2O i ragazzi della FDN, con dominio assoluto, non hanno mai fatto superare il centro campo agli avversari, vincendo per 7-0. Il torneo si è concluso contro il San Giovanni Teatino dove i nostri si sono imposti per 5-2 e conquistando un bellissimo terzo posto finale. Soddisfatti tutti, ragazzi, genitori, allenatore e società, auspicando che questo sia il buongiorno per il 2020.