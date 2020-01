TERMOLI. Calcio a 5 femminile Arcadia Termoli Voto 10 e lode: Vince le sue gare nel campionato regionale facendo messi di goal, ora ha la possibilità domenica prossima di agganciare la prima della classe Cin Cus Molise lontana solo 3 punti giocandosi la gara in casa, ma la squadra è anche finalista di Coppa Italia: qui il rischio di ottenere risultati e passaggi di categoria importanti è alto ma soprattutto possibile.

Tennis: Dopo le leonesse del Tennis, festeggiamo i Leoni termolesi del Tennis. Antonio Vecchio Voto 10: Dopo la leonessa Pina Cupone al termine del torneo maschile di Casalbordino un altro termolese, Antonio Vecchio si aggiudica la finalissima Champions battendo Giuseppe Berardi 6-2 , 7-5; il tennis termolese sempre più sugli scudi.

Volley Maschile Serie C Termoli Pallavolo Voto 9: Bel riscatto dei ragazzi di Palli che dopo l'inopinata sconfitta di sette giorni fa contro i Jurassic di Chieti, sabato hanno liquidato senza tentennamenti un’altra squadra teatina, il Teate, con un secco 3-0. Che sia finito l'effetto panettone? Ora serve continuità.

Calcio a 5 Maschile, Arcadia Termoli Voto 8,5 : Se la squadra femminile vola, i maschietti stanno per il momento decollando, dall'onorabilissima posizione a metà classifica, con la vittoria per 4-2 di domenica contro il Monacilioni; ora verranno spronati a risalire la classifica su posizioni più interessanti.

Basket Giovanile Molise Basket Young Voto 8: Vince il derby con i pari grado dell'Airino Basket Termoli, questi ragazzini sono davvero terribili, la tradizione cestistica cresce e questo è un ottimo segnale per il futuro di questa disciplina a Termoli.

Volley Prima Divisione Regionale Femminile Voto 7,5: Dopo la sconfitta alla prima di campionato in casa, vanno a fare visita sempre a Termoli all'altra squadra di categoria termolese La Delfina , vincono facile anche perché le avversarie tutte ragazzine ancora non hanno l'esperienza perché sono all'esordio totale; le ragazze di Sassano che già in passato vinsero il campionato regionale dovremo giudicarle negli impegni prossimi come per esempio quello di domenica prossima con il Campobasso.

Pallanuoto Fabbrica del Nuoto Voto 7: Nonostante abbiano perso i ragazzini di Rocco Casciotto, nel campionato di promozione contro gli scafati dell'Aquila che scendevano dalla categoria superiore quindi esperti e favoriti, i termolesi hanno davvero lottato e dato filo da torcere ai blasonati avversari. Alla fine hanno ceduto di strettissima misura 11-9, se poi dobbiamo considerare il fatto che questi ragazzi sono in continuo peregrinare per poter giocare per mancanza di struttura regolamentare per la pallanuoto, i loro risultati anche come questi che sono sconfitte sono da apprezzare tantissimo; se poi ci aggiungiamo che sono poco più che ragazzini tutto è fantastico.

Volley Prima Divisione Femminile LA Delfina Voto 6,5: Non analizziamo la gara persa nettamente contro la squadra della Termoli Pallavolo di Sassano, le piccole ci dicono che le più grandi hanno 13 anni, allenate da Alfredo Mottola in questo campionato magari conosceranno solo sconfitte ma non è detto; sicuramente si formeranno almeno come carattere, per le vittorie c'è tempo, nessuno è nato imparato, i successi si ottengono anche attraverso le sconfitte.

Calcio di Eccellenza F.C.Termoli Calcio 1920 Voto 6,5 : Nonostante si continui a perdere, questa volta possiamo dire che a Guglionesi il Termoli almeno il pareggio lo meritava; è arrivata una nuova sconfitta, ma possiamo dire che i giovani termolesi stanno crescendo e, con un girone di ritorno appena iniziato, perché non credere in una salvezza che oggi appare proibitiva?

Basket Serie C Silver Airino Basket Termoli Voto 6: La squadra di Coppola nonostante non conosce altro che sconfitte, nessuno può negare che partita dopo partita comunque sta crescendo; domenica pur perdendo sempre a tre cifre di contro è riuscito a fare 45 punti: per noi questo è un segnale positivo.

Basket Serie C Silver Italiangas Air Basket Termoli Voto 5 -: Aveva la vittoria in mano e negli ultimi secondi si è fatta raggiungere e superare, davvero imperdonabile una resa così, e pensare che una vittoria a Silvi avrebbe potuto essere di rilancio invece ora la strada si fa molto più dura: perché questo calo?

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 4,5 : Altra sconfitta casalinga contro il Donkey Agnone per il Termoli 2016, secca 0-2, che fa precipitare ancor di più in zona retrocessione la squadra giallorossa. Una stagione davvero più scura che chiara, pare che giochi già arresa alle più negative conseguenze.