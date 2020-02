Walkzone, un nuovo modo di camminare sportivamente e in salute Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ieri mattina mentre eravamo in centro ad aspettare l'inizio della Marcia della Pace, a un certo punto lungo il corso Nazionale abbiamo di colpo visto arrivare un gruppo nutrito di uomini, donne e anche ragazzi, tutti con in testa delle cuffie a diffusione Wireless che si muovevano nella camminata a passo di musica e facendo anche gesti telecomandati.

Stupore immediato, il nostro.

Li abbiamo seguiti e abbiamo visto che pur fermatisi in piazza Monumento, la loro sosta non riguardava quello che stavano facendo i rappresentanti dell'Azione Cattolica.

Loro stavano in tutti in gruppo ma in disparte a svolgere la loro disciplina, che dopo aver chiesto abbiamo scoperto che si chiama "Walkzone", che dopo la Nordic Walking la camminata con le bacchette che da noi è arrivata e ha molti adepti nel Molise, ecco questa nuova camminata sportiva.

E’ un format di allenamento di gruppo, ideato nel 2008 da Daniele Canestri e Sara Cori che riporta in aree esterne le tecniche allenanti del “Walking Sportivo” a garanzia di un allenamento efficace e divertente all’aria aperta, valorizzando anche il territorio nel quale si svolge l’evento. Si cammina a ritmo di musica, guidati da un Team Coaching in aree idonee all’allenamento in esterno, si esegue un percorso di circa 6 km, muovendosi a passo di musica e coinvolgendo così tutto il corpo nelle varie fasi dell’allenamento che prevederà l’utilizzo di varie tecniche legate alla Camminata Sportiva.

Il Coach diffonde istruzioni e musica grazie all’utilizzo di cuffie con sistema di diffusione wireless, messe a disposizione dall’organizzazione e consegnate a ciascun partecipante al momento del check-in prima della partenza.

La sessione di camminata dura circa 60-90 minuti e chiunque può partecipare, senza limiti di età e preparazione atletica… ognuno infatti può, in basealla consapevolezza delle proprie sensazioni, calibrare carico e fatica e migliorare, allenamento dopo allenamento, le proprie performance ed il proprio benessere fisico. Bene approfonderemo questa nuova disciplina che non può che fare bene al fisico, ora che abbiamo scoperto che anche nella nostra città ci sono appassionati di questo nuovo tipo tecnologico quanto si vuole ma sicuramente a favore del benessere, questo uso della tecnologia è sicuro non fa del male tutt'altro.