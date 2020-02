TERMOLI. Questa settimana per via di alcuni turni di riposo i nostri Squilli diventano Squilletti di Trombetta.

Il giudizio più positivo va ad una coppia di giovanissimi nuotatori Benedetta Sangregorio e Daniel Agostini della società Hidro Sport voto 10: specialisti sul Dorso il secondo Daniel che ha ottenuto la qualificazione per gli Italiani sia nei 100con il tempo 1'02''77 e anche nella doppia distanza con 2'14''35.Mentre Benedetta è stata capace di regalarsi la gioia del tempo limite sui 200 dorso nuotati in 2'20''98 come dire piccoli nuotatori crescono

Calcio Promozione Asd Termoli 2016 voto 8.5. Certamente non è stata una impresa titanica battere il Biccari ultimissimo in classifica, però questi 3 punti hanno ridato un briciolo di fiducia a tutto l'ambiento e se guardiamo la classifica anche un discreto salto verso la superficie e magari uscire dalla pericolosa zona play-out, il tempo per rimediare ancora c'è.

Scherma l’Accademia della Scherma voto 8: Le pedane del Circolo schermistico Dauno il 1 e 2 Febbraio hanno ospitato la seconda prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi. La gara è stata rappresentata da 16 società provenienti da tre diverse regioni (Puglia Basilicata e Molise). I partecipanti sono stati 138. L’Accademia della scherma ha partecipato con i seguenti atleti: CAT. Promozionale i piccoli D"Oppido Francesco e Norante Giovanni rispettivamente di 7 e 6 anni. Cat. Esordienti e Prime lame hanno partecipato : Bocchino Irene, Borgese Luca, Caposiena Andrea. Nella cat. Maschietti Nuonno Rocco di anni 10. un grazie partiicolare ai tecnici M. Mimmo Di Paola e Rosanna Lionetti i piccoli schermidori nostrani crescono e crescono bene .

Calcio A 5 Femminile Arcadia Termoli Voto 7,5: Le finali è cosa risaputa si vincono ma si possono tranquillamente perdere, ma l'importante è disputarle, ecco la squadra delle nostre ragazze in finale di coppa Italia, a Campobasso in un palazzetto chiaramente non certo neutro, ma questo è un dettaglio, la cosa importante è che le bassomolisane, hanno venduto cara la pellaccia contro le più quotate avversarie del Cus Molise, alla fine diciamo che hanno perso di stretta misura 5-3 restando sempre in partita, e facendo tremare non poco le universitarie. Poi aver perso come dicevamo è un dettaglio quasi impercettibile e poi non dimentichiamoci che in campionato stanno andando molto bene e chissà che quello che non è arrivato in coppa arrivi in campionato.

Volley Femminile 1^ Divisione regionae La Delfina Volley School Voto 6,5: Ha riposato la Termoli Pallavolo, ma la matricola Delfina ha giocato e lo ha fatto ad Isernia, ha perso 3-0 ma la cosa importante è che comunque la squadra sta man mano acquisendo sicurezze, il 3–0 finale di Isernia, non è stato netto come potrebbe far pensare, loro stanno impegnandosi con caparbietà e come dice il loro tecnico bisogna lavorare e avere le classiche tre T (Tempo, Testa e Tecnica)

Basket Serie C Silver Airino Basket Termoli Voto 6: Su di loro non possiamo dire nulla di più di quanto non abbiamo già detto, altri al loro posto magari avrebbero già gettato la spugna, ma loro sono comunque una società seria che comunque vuole portare avanti una idea loro e in tutto questo credeteci alla fine qualcosa di buono ne uscirà fuori.

Tutte le altre società che di solito vengono esaminate per la cronaca non hanno giocato per motivi inerenti ai calendari di competenza.