TERMOLI. Tornano alla normalità gli incontri sportivi delle squadre termolesi nelle loro varie discipline.

Oggi al gradino più altro approdano i ragazzi del Basket in Carrozzina, del Fly Sport Inail Molise Voto 10: Domenica contro i Ghost di Battipaglia vittoria sul filo di lana per 53 - 52, davvero importante l'affermazione che dà sicuramente più fiducia a tutto l'ambiente e serve di sprone per questa parte finale del campionato cadetto in cui resta comunque difficile, ma non impossibile, rimanere.

Dal Basket in carrozzina passiamo a quello di Serie C Silver, l'Italiangas Air Basket Termoli Voto 9,5: Brillante affermazione sul difficile campo di Torre de' Passeri contro la Torre Spes che conferma il ritrovato buon momento della squadra termolese, che con l'innesto di un paio di nuovi elementi ha ritrovato un equilibrio che ad un certo punto sembrava smarrit . Questo è un buon segnale verso questo finale di regular season e allora Air Uber Alles.-

Volley 1^ Divisione Regionale Femminile Termoli Pallavolo Voto 9: Sul difficile parquet di Agnone, dove si sono presentate anche senza due pedine importanti come la capitana Del Vecchio e la Tenore, hanno portato a casa una vittoria pesantissima, che fa capire che quando si lavora con serietà e volontà i risultati arrivano, queste ragazze, le più esperte si sono volute rimettere in gioco e hanno fatto benissimo.

Calcio a 5 Femminile Arcadia Termoli Voto 9: Dopo la delusione della finale di coppa Italia persa, si poteva immaginare un contraccolpo psicologico, invece le termolesi si sono buttate già tutto alle spalle e hanno battuto la Chaminade 11 - 5 confermandosi l'unica squadra in grado di competere per la vittoria del campionato con il Campobasso. Da sottolineare, come per i ragazzi, che sono tutte termolesi.

Calcio A5 Arcadia Termoli Maschile Voto 9: I ragazzi proseguendo la marcia di risalita verso posti più in alta quota si sono presi il lusso di andare a vincere 2 – 3 in casa della prima in classifica, il Roccaravindola; anche qui solo termolesi mister compreso, in sostanza se il calcio a 11 sta vivendo il periodo forse più nero della storia, ci pensano i ragazzi e le ragazze del calcio a 5 termolese a tirare su un po’ il morale dei tifosi.

Pallanuoto Fabbrica del Nuoto Termoli Voto 8,5 : Concentramento Under 13, due pareggi e una vittoria per i ragazzini di Rocco Casciotto, 2 – 2 contro il Pescara Pin, 3-3 contro l’Acquatica Pescara e infine vittoria 6 – 0 contro H2o; pur peregrinando a destra e a manca per trovare un impianto per giocare facendo non pochi sacrifici, arrivano risultati ottimi che fanno ben sperare per il futuro.

Volley Maschile Serie C Termoli Pallavolo Voto 6: Nel Volley spesso anche se perdi non è detto che hai giocato male o addirittura sei stato passivo, no, a volte si può perdere ma disputando una bella partita, al meglio di 5 set puoi stare sempre in partita anche perdendo con un 3 – 0 giocando punto a punto e magari per un rimpallo sfortunato, un muro non efficace e permettere all’avversario di arrivare a quota 25 e tu magari sei a 23…ecco domenica al PalaSabetta contro il Montesilvano spesso è accaduto questo, sì qualche errore è stato commesso ma non per questo ci sentiamo di bocciare la loro prova e quindi la minima sufficienza se la meritano.

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 6: Dopo una vittoria, arriva un pareggio, un brodino d’accordo, ma sempre meglio che una sconfitta, la retta via per la salvezza che sembrava smarrita fino a qualche settimana fa anche se è ancora molto lunga con un po’ di caparbietà si può ritrovare.

Calcio Eccellenza Termoli Calcio 1920 Voto S.V. : D’accordo si giocava contro il Venafro ma dopo i 7 gol dell’altra volta al Cannarsa, ora ancora 6 reti al passivo, noi abbiamo terminato le parole e ogni cosa che diremmo potrebbe essere sbagliata, allora ci asteniamo volutamente, limitandoci soltanto finché durerà questa storia ad allargare le mani come per dire “non abbiamo parole”, appunto.

Dell’Airino Basket possiamo dire soltanto che positivamente per la seconda volta consecutiva non ha subito un risultato passivo a tre cifre: in tempi di magra questo è un risultato positivo.

Mentre per il Volley di prima divisione Delfina Volley School senza voto, perché le ragazzine stanno disputando un campionato più grande di loro con il solo scopo di acquisire esperienze e già stanno dando questa impressione nonostante arrivino solo sconfitte, ma per loro questo è solo un piccolo dettaglio.