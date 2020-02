Termoli Pallavolo tramonta ad Alba Adriatica

TERMOLI. Ad Alba Adriatica usando una metafora possiamo dire che per la Termoli Pallavolo Maschile, è stata sempre notte fonda ed anche se i sogni svaniscono all'Albe, per loro il sogno ma proprio tanto sogno di poter vincere in casa della capolista è rimasto tale fin dalle prime battute del match. Se andiamo a vedere i parziali si capisce che non c'è stata partita 25-12, 25-13 e 25-19 non sembra possano ammettere repliche, l'Alba è sempre la squadra da battere, e se lo scorso anno gli abbiamo fatto sudare le fatidiche sette camicie onestamente quest'anno sarà anche questo solo un sogno due battute d'arresto consecutive anche se contro squadre di livello e posizioni superiori, allontanano speranze e sogni, anche se mai nessuno ha mai dichiarato ad inizio di stagione di puntare in alto, anche se a dire il vero nemmeno lo scorso anno e ricordiamo tutti che alla fine il sogno lo abbiamo accarezzato molto ma molto da vicino.