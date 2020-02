TERMOLI. Il podio più alto non possiamo non darlo al Basket di serie C Silver e all'Italiangas Air basket Termoli Voto 10: Sono bastati solo un paio di innesti azzeccati? Probabilmente sì ma non solo, è proprio la squadra tutta che si è guardata in faccia, magari si sono anche urlati in faccia quello che non andava e alla fine si sono capiti ed ora viaggiano spediti verso il clou della stagione, consolidato il quinto posto magari chissà anche migliorabile in queste ultime due partite che mancano alla fine della regular season. Domenica hanno letteralmente travolto gli avversari storici del Nuovo Basket Aquilano. Insomma i ragazzi di coach Corbo stanno viaggiando spediti e chissà che alla fine non arrivi qualche gradita sorpresa, basta sapere aspettare.

Volley di prima divisione regionale femminile Termoli Pallavolo Voto 9,5: Si sono rimesse in gioco e come abbiamo avuto modo di dire fin da subito, hanno fatto non bene ma benissimo, vincono ancora per 0 -3 a Isernia con autorità - basti vedere i parziali (16/25.10/25,7/25). Ora per loro rimane solo un duro ostacolo: il Venafro, campione regionale uscente, ma noi conosciamo la grinta della Del Vecchio, della Tutolo, della Cimino e tutte le altre che, credeteci, sono capaci di tutto; e poi con la garanzia Dino Sassano in panchina tutto può accadere, la risposta l'avremo la prossima giornata quando incroceranno i venafrani.

Pallanuoto Fabbrica del Nuoto Voto 6,5: Alternanza di risultati altalenanti per la categoria under 15. Battuto il Roseto 20 - 6 giocata in casa - si fa per dire- a Lanciano, mentre l'altra squadra alle Naiadi di Pescara contro il Pescara Nuoto ha conosciuto una sconfitta per 14- 4. Nonostante i risultati altalenanti, solo note positive per questa società, che ripeteremo fino alla noia visti i sacrifici che fanno per fare sport in onore della propria città giocando praticamente sempre in trasferta.

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 6: I ragazzi di Di Lena sembrano decisi a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona Play out e chissà, magari raggiungere una salvezza diretta, cosa che sembrava cosa non ipotizzabile fino a qualche settimana fa.

Basket in Carrozzina Serie B Fly Sport Inail Molise Voto 5,5: Dopo la prima vittoria di sette giorni fa a Rieti conoscono ancora una sconfitta con 30 punti di distacco 70- 40. Questa è la realtà dei fatti, comunque a parte le sconfitte i ragazzi portano avanti con dignità la serie cadetta.

Basket Serie C Silver Airino Basket Voto 5: Lo ripetiamo, il voto è solo per quanto riguarda il risultato, ma il ruolo di questa squadra che nonostante tutte sconfitte meriterebbe un 10 e lode soltanto per il fatto che onora e onorerà fino all'ultimo la stagione con il rispetto di chi ama comunque la competizione sportiva, cosa che qualcuno non ha fatto soprattutto all'inizio con loro; ecco, già solo per questo comunque meritano un grosso applauso.

Volley Serie C Maschile Termoli Pallavolo Voto 4,5: D’accordo, si andava a giocare sul campo della prima della classe, la sconfitta ci può stare ma ci sono sconfitte e sconfitte; questa di Alba sembrerebbe quasi troppo arrendevole, perché? Come mai? I ragazzi hanno mentalmente già mollato, ci piacerebbe poter capire; la stagione continua e se una di queste domande ci venisse confermata sarebbe un peccato. Urge un pronto riscatto per rimettere le cose a posto altrimenti sarebbe imperdonabile.

Volley Femminile Prima Divisione Delfina Volley School S.V: Altra sconfitta, ma questo è l'ultimo dei pensieri per la giovanissima squadra che disputa questo campionato con il chiaro intento di fare esperienza; per i risultati se ne parlerà più avanti, ora importante è quanto dicevamo all'inizio.

Calcio Eccellenza Termoli Calcio 1920 Voto ? Sinceramente dopo questo ennesimo risultato tennistico seppur contro la prima in classifica, e conoscendo la situazione della squadra, non ci sono voti da dare: c'è solo da constatare che la prima squadra di Termoli oggi tenta di sopravvivere in una situazione sinceramente invivibile. La squadra formata da un manipolo di giovani calciatori che per situazioni successe durante gli ultimi tempi si sono ritrovati a giocare per questa squadra, ma senza avere probabilmente un progetto delineato, loro scendono in campo armati di buona volontà e finché possono reggono, infatti dopo un primo tempo terminato solo 0 - 1 per i primi della classe, nel secondo il crollo. Noi spesso qualche nostro parere a chi di dovere molto bonariamente lo abbiamo dato, l'orgoglio degli stessi invece ha deciso di continuare, della serie “continuiamo a farci del male”. Per carità ognuno oggi è libero di agire come meglio crede ci mancherebbe, ma a noi dispiace sia per loro stessi che per il modo in cui continua ad esporsi e ad andare avanti con questo declino che pare davvero annunciato da tempo. La salvezza promessa con tanto di orgoglio, che francamente gli fa onore, purtroppo diventa sempre più un miraggio: questo è un fatto, alla fine speriamo tanto di sbagliarci.