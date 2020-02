Andrea Mascolo nel team che supporta Frankie Dettori alla conquista della Saudi Cup

TERMOLI. Il termolese Mascolo alla conquista dell’Arabia Saudita con la Fazza Racing. Lanfranco Dettori monterà un cavallo della scuderia nella Saudi Cup.

Sabato 29 febbraio Andrea Mascolo, termolse che da anni lavora a Dubai per la Fazza Racing Stable, la scuderia del Principe di Dubai HH Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, farà parte della squadra che tenterà di aggiudicarsi la prestigiosa Saudi Cup, la corsa di cavalli puro sangue inglesi che si terrà a Riyad, in Arabia Saudita. Per questa gara la scuderia ha puntato su dei fantini di altissimi livello come Lanfranco Dettori e Mickael Barzalona. “Per me è già un grande successo solo per far parte di un team così importante - dichiara Andrea - Frankie Dettori e Mickael Barzalona sono gli equivalenti di Messi e Ronaldo per il calcio. Lavoro con e per loro è entusiasmante”

L’Arabia Saudita per la prima volta apre le porte al resto del mondoper una giornata di sport equestre ad altissimo livello internazionale che prevede 8 corse su distanze diverse con montepremi da milioni di dollari, complessivamente 20 milioni di dollari, e che vedrà in pista i migliori cavalli da corsa del pianeta.

Cinque cavalli della Fazza Racing Stable partiranno con un boeing 747 cargo privato da Dubai il 25 Febbraio, Andrea Mascolo sarà incaricato di assistere i cavalli durante il volo, durante la preparazione nei giorni precedenti alla gara e, ovviamente, nel giorno della gara. Lanfranco Dettori monterà Gronkowski nella Saudi Cup dove gareggerà anche Capezzano montato dal francese Mickael Barzalona.

“Per quanto riguarda i cavalli abbiamo Down On Da Bayou , una femminuccia di tre anni che ha appena vinto a Dubai una corsa da 250 mila dollari e si scontrerà con i maschi nel Saudi Derby - spiega Andrea -; poi abbiamo For The Top nella Saudi Sprint; Dee Ex Bee (secondo nel Derby inglese) nella Longines Turf Cup; Gronkowski e Capezzano nella Saudi cup”.

Infine Andrea nel dare appuntamento a tutti i suoi amici, “ci rivedremo a Luglio”, si dichiara felice per questa nuova avventura professionale. “Comunque andrà sarà comunque un esperienza indimenticabile solo per il fatto di poter dire ero lì”.