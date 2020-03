TERMOLI. Se non ci fossero stati loro, assieme agli organizzatori e alle forze dell’ordine (oltre che agli atleti) difficilmente la Fondo Molisana avrebbe celebrato la 19esima edizione.

Circa 90 volontari disseminati su tutto il percorso di cui molti con abilitazione di operatore Asa (addetto segnalazioni aggiuntive).

Uno squadrone di volontari della Cvp Campomarino, City Angels Campomarino, Sae 112,Valtrigno, Guardie ambientali di Campobasso, Gepa Foggia, Aisa Campomarino, Odv montenero di bisaccia, associazione di Petacciato, bersaglieri di Ururi, nonni vigili di San Martino, Odv Sant'Antonio di guglionesi, nonni vigili di Guglionesi.

In collaborazione con le forze dell'ordine. «All'inizio abbiamo coperto la parte iniziale della gara, dopo ci siamo spostati nella parte Fornace, Sinarca, torretta, lungomare, arrivo – ci ha raccontato la presidente del Cvp di Campomarino Mariangela Sforza - noi abbiamo curato su richiesta dell'organizzazione il coordinamento dei volontari ricercando in primis i volontari e poi organizzando nel dettaglio le postazioni.

Io volevo ringraziare tutti per la loro professionalità e per essersi messi a disposizione. È stato un duro lavoro anche nei giorni prima della gara, per perfezionare il tutto. Oggi tutto è andato liscio. Un coordinamento esemplare grazie anche al supporto radio messo in atto dal Sae 112.L'unione fa la forza».