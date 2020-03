TERMOLI. Anche lo sport molisano e termolese in alcune discipline ha risentito dell'emergenza del Coronavirus, come ad esempio il volley di serie C legato alla federazione Abruzzo.

Il prossimo weekend dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, tornare tutto alla normalità.

Ma veniamo alle partite nelle varie discipline giocate .



Un posto di prestigio va all'Ippica con il termolese Andrea Mascolo voto 10 e lode: Andrea Mascolo termolese che da anni lavora a Dubai per la Fazza Racing Stable. La scuderia del Principe di Dubai HH Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, farà parte della squadra che tenterà di aggiudicarsi la prestigiosa Saudi Cup: la corsa di cavalli purosangue inglesi che si terrà a Riyad in Arabia Saudita e per questa gara la scuderia ha puntato su fantini di altissimo livello come Lanfranco Dettori e Mickael Barzalona che sono gli equivalenti di Messi e C.Ronaldo nel Calcio .

Per Andrea Mascolo termolese un salto di qualità esaltante.

Ciclismo 19 ^ Edizione della Fondo Molisana voto 10: Il voto è per l'inventore e i suoi collaboratori di questo evento che è riuscito a portare in tempi di coronavirus, 600 corridori. Stiamo parlando di Bruno Irace, dimostrando che raggiunta la maggiore età questa corsa ormai ha di diritto acquisito nel panorama nazionale un posto di meritato rilievo. Ma il voto va anche a tutti i partecipanti e soprattutto a chi alla fine nelle varie categorie ha tagliato per primo il traguardo dei 100 km e dei 60 km Roberto Cesaro ai 100 KM, Nicolò Di Gaetano per i 60 km, Luana Buzzone per la medio fondo e Azzurra D'Intino nella gran fondo al femminile .

Bocce Bocciofila Madonna delle Grazie voto 9,5 : Luigi Morlacchetti, Amedeo Morlacchetti e Aldo Carota si sono aggiudicati il 2° Trofeo " Michele Di Tullio" : con la partecipazione di 70 terne con un totale di 210 atleti. Il trio termolese ha superato in finale la terna della società "San Giovanni Airola" bravi e sempre ai vertici da anni .

Calcio a 5 Femminile Arcadia Termoli voto 9 : Vincono alla grande anche a Miranda 1-14 l’ Arcadia calcio a 5 Femminile ha disputato una partita mai messa in discussione, dove le nostre ragazze continuano la loro striscia positiva di risultati, mettendo in campo una gran bella prestazione corale. Il primo tempo finisce 0-7 con due goal di Miglietta, 2 di Valente, uno di Geslao e due di Campofredano. Nel secondo tempo l'epilogo è lo stesso: l'Arcadia mette in campo la stessa grinta anche con le ragazze subentrate dalla panchina che hanno dato un gran contributo e segnando altrettanti goal anche nella seconda frazione di gioco: 4 goal di Campofredano, uno di Geslao, uno di Valente e uno di Miglietta. Da sottolineare l'esordio stagionale del secondo portiere Recchi, classe 2003, con un grande avvenire davanti. E domenica prossima se la giocheranno con la prima in classifica .

Calcio a 5 Maschile Arcadia Termoli voto 9 : Anche i maschietti vanno alla grande battono il Colli a Volturno in casa sudando un po’ ma con molta determinazione e carattere . Qualche imprecisione sotto porta ma al momento del bisogno quando era arrivato il momento di concretizzare lo hanno fatto. Solo nel finale gli ospiti hanno tentato di mettere un po ‘ di apprensione ai nostri ragazzi, ma senza riuscirci, alla fine sono arrivate vittoria e convinzione dei propri mezzi .

Basket Serie C Silver Italiangas Air Basket Termoli voto 7,5: Vince a Campli l’ultima gara della regular season il quinto posto c’è e bisogna conservarlo o quantomeno migliorarlo nella fase a orologio per quando si approderà ai play off. La squadra domenica a Campli è stata sempre padrona del campo è stata sempre avanti, dimostrando di esserci caratterialmente e fisicamente: ora si entra nella fase clou della stagione non sono ammesse distrazioni ma solo tanta concentrazione.

Basket Serie C Silver Airino Bk Termoli s.v.: Ultima regular fatica stavolta si arriva a 54 punti al passivo un record positivo, la situazione ha mostrato comunque che progressi ci sono stati e con loro è maturata anche ottima esperienza.

Calcio Promozione Termoli 2016 voto 5 : Ad Alfedena risultato all’inglese 2-0 contro la terza in classifica Ala Fidelis. Una sconfitta prevedibile anche se i ragazzi di Di Lena hanno provato a contrastare la veemenza dei padroni di casa, ma alla fine si son dovuti arrendere.

Calcio Eccellenza Termoli Calcio 1920 Voto s.v.: Ci aveva illuso dopo Isernia e invece si è tornati all’amore per i risultati tennistici, questa volta la colpa la dobbiamo dare all’influenza che ha messo K.O. cinque titolari e quindi costringendo la squadra a giocare con una squadra di ragazzini in età scolare. Sia chiaro che l’influenza che ha messo a tappeto la squadra non ha nulla a che vedere con il virus Covid-19.

Dopo questo scontro diretto perso ancora malamente la salvezza è sempre più lontana.