​Novità dal mondo Enduro MTB

TERMOLI. Il mondo delle MTB Enduro raccoglie negli anni un numero sempre crescente di appassionati, in una sfida cronometrata tra salite e discese, lungo sterrati e con le mani ben strette al manubrio per gestire al meglio tutto il percorso. Si tratta di un’evoluzione che coinvolge tutto il settore e in questo caso la nostra attenzione punta dritta ai piedi, o meglio a ciò che li avvolge. Il trittico di produttori scelti annovera nomi come Northwave, DMT e Shimano.



Dall’Italia con furore

Uno dei marchi più interessanti nella creazione di prodotti sportivi ha avuto in suoi natali nel comune di Montebelluna, in Veneto. Da iniziale produttore di scarpe e calzature per terzi l’azienda Northwave ha saputo intercettare il flusso e il successo nel mondo degli scarponi da snowboard fino a trovare la giusta spinta con cui poter dare vita a un marchio proprio.

Il nome arriva da lontano, più precisamente da un’azienda produttrice di windsurf nell’Oregon.

Ad oggi il marchio ha saputo variare molto l’offerta, con una proposta di buon livello per chi è alla ricerca di scarpe MTB Enduro robuste e performanti. Con il modello Northwave Enduro Mid, l’azienda ha voluto raccogliere le opinioni e i pareri di chi su quelle bici ci si trova in occasione delle competizioni più prestigiose. Cecile Ravanel o lo spagnolo Jordi Bago sono alcuni dei nomi che si sono confrontati con la squadra di tecnici, con l’obiettivo di avere una scarpa perfetta per chi pratica questo sport e vicina ai bisogni del rider.

Per quel che riguarda poi la mescola della scarpa e il design della soletta si è chiesto il supporto dei reparti Michelin Technical Soles. Il risultato? La suola X-fire Michelin con una doppia struttura che presenta una parte morbida e avvolgente all’interno a cui si contrappone una robustezza e tenuta esterna senza pari. La tassellazione in punta e sul tallone è la marcia in più da inserire su terreni più ostici.

Enduro e downhill con Shimano

Il marchio giapponese in questo inizio 2020 ha lanciato la scarpa AM9. In questo caso si vede come l’attenzione sia stata posta sui materiali a protezione del piede e della caviglia, due zone esposte di frequente. L’obiettivo è quello di creare una barriera contro gli impatti e gli urti che possono verificarsi quando si pratica off road ed Enduro. Attraverso delle microforature di ventilazione, si mantiene al meglio la temperatura interna del piede, mentre la scelta di non inserire cuciture mantiene ancora più compatta tutta la scarpa.

Molto apprezzato è poi lo Speed Lacing, con un sistema di chiusura e con un velcro addizionale che protegge e avvolge al meglio tutto il collo del piede. La trasmissione delle giuste sensazioni al piede costituisce uno dei punti di maggior forza di questa scarpa Shimano, che riesce a dare il massimo sia con una pedalata con i piedi liberi sia una volta agganciati ai pedali.

Lanciati verso il futuro insieme a DMT

Un altro brand molto interessante che ha sempre seguito innovazione e qualità è DMT.

Già nel 2019 il marchio ha lanciato e proposto sul mercato una serie di scarpe realizzate con la tecnologia 3D Knit per quel che riguarda le scarpe da corsa, con un raggio che si è andato man mano ampliando anche a sport quali il triathlon. Il sistema rivoluzionario di gestione e creazione della scarpa vede un complesso sistema meccanico impegnato a cucire la calzatura, donandole il massimo della traspirabilità e del comfort.

Con il modello DFR1 si guarda al mondo Enduro, una realtà in cui la durezza della sfida e lo sforzo della pedalata devono essere assecondati al meglio. Una tomaia rinforzata è il primo elemento a cui si collega poi la suola in Vibram per un’aderenza senza cedimenti.

Il sistema di regolazione Boa Fit L5 regola e imposta i diversi livelli di chiusura della scarpa, con una tenuta e un indossabilità perfette per mantenere il piede in posizione stabile.

La linguetta e la zona della caviglia sono imbottite, proteggendo al meglio queste parti del corpo da urti e colpi che possono avvenire nel corso di una gara Enduro.