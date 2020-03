TERMOLI. Sole alto nel cielo, temperatura mite e vento favorevole: quando questi elementi riescono a convergere, la costa termolese si trasforma in un ‘campo di battaglia’ per gli amanti del surf e del kitesurf. La seconda domenica di marzo ha fatto da sfondo perfetto per gli appassionati del mare che non hanno perso tempo per indossare la muta, montare le ali e salpare alla volta dell’orizzonte sulle loro tavole da surf.



Tra le onde imponenti che si infrangono contro la costa, uomini e donne hanno sfidato la forza della natura, sfruttando la propulsione del vento, mettendo in campo le loro abilità e il giusto pizzico di adrenalina: le vele e gli aquiloni hanno colorato il litorale di Rio Vivo, sul Lungomare sud, di mille sfaccettature, creando un vortice di sfumature diverse.

In un vivace gioco con il mare, la danza ipnotica di surfisti e kiters ha incantato la spiaggia: il mare puntellato di vele e aquiloni giganti ha regalato ai passanti uno spettacolo suggestivo, cavalcando le forti onde, indomabili ai più e trovando sempre la forza di rialzarsi dopo che il vento forte li sbalzava in acqua o a riva.