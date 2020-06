TERMOLI. Tre coloratissimi aquiloni spuntano dalla spiaggia, a pochissimi passi dagli scogli frangiflutti, dopo il distributore di carburante chiuso, sul Lungomare Cristoforo Colombo a Termoli. Alti nel cielo, i kite si rincorrono tra loro, in un’ipnotica danza che ha catturato l’attenzione dei passati che, lunedì 22 giugno, si trovavano a camminare lungo la passeggiata a ridosso della spiaggia.



In uno scenario mozzafiato i tre atleti hanno trovato il loro angolo di paradiso: planando dolcemente sull’acqua con le loro tavole perfette ed i movimenti precisi, hanno volteggiato nel cielo come leggiadre farfalle, inseguendo l’onda perfetta e facendosi aiutare dal vento per addentrarsi nel mare. Se i bagnanti sono stati sconfortati dal mare agitato e dalle sferzate del vento che hanno rovinato il tuffo e la tintarella, per gli appassionati di sport estremi la giornata odierna ha rappresentato un’occasione più unica che rara per sfidare la natura e se stessi, in una serie di piroette perfette degne di un palcoscenico di Broadway.

Le condizioni meteomarine favorevoli, con il vento a fare da sfondo ad un mare increspato, hanno consentito a tre temerari kitesurfer di esibirsi in una serie di evoluzioni, sfidando le onde del mare che, con il trascorrere delle ore, sono diventate sempre più alte. Per nulla scoraggiati dalle cadute, inevitabili in giornate così ventose, i kitesurfer hanno mostrato come rialzarsi con fierezza dopo essere stati spinti giù dalle onde.