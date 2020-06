TERMOLI. Ma quant’è bello stare all’aria aperta su un prato curato e prendere confidenza con uno sport nuovo, noto sì, ma da approcciare anche personalmente, non solo gustarlo seduti comodamente davanti alla tv su Sky.

Parliamo del golf, uno dei gesti tecnici più eleganti che possano esistere, dove tutto è al posto giusto, persino le distanze… e in tempi di fase 3 dopo lockdown e pandemia riteniamo sia davvero un toccasana.

Ma come possiamo fare?

Semplice, approfittare dell’Open day che sabato prossimo 27 giugno, sia di mattina che al pomeriggio, vedrà la presenza di tanti soci, decine sono quelli che calcano il green col set delle mazze al seguito, nel campo pratica che sorge sulla valle del Sinarca, nella tenuta della famiglia Masciantonio, in contrada Pozzo Pisano.

Riparte l’attività coi corsi di avviamento al golf, con un istruttore di circolo, che viene coadiuvato da istruttori federali, che potrà accompagnare i primi colpi portati con ferri e legni, oppure affinare e perfezionare gesti tecnici già avviati sul fairway.

Rispettando doverosamente le nuove linee guida si dovrà prenotare la presenza, con orari precisi: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, contattando telefonicamente il recapito 342.3536364.

A Termoli, da ormai 4 anni, abbiamo il privilegio di avere un golf club, presieduto da Paolo Masciantonio, con la collaborazione preziosa della sorella Ida, di papà Giuseppe e dell’intera famiglia.

Definirla semplicemente una vera oasi a pochi chilometri dalla città è fin troppo facile, è molto di più. Rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Ettari di terreno organizzati alla perfezione con buche di allenamento, postazioni di lancio, dove la parola divertirsi si coniuga a quella di socializzare e in mezzo ci sono anche le ambizioni di poter diventare un giocatore o una giocatrice con rating interessanti.

Enormi le prospettive della location, sotto tanti punti di vista, richiamo turistico, esperienze con gli allievi delle scuole cittadine e del circondario, veri e propri ‘stacchi’ dalla quotidianità immersi nel verde e la sensazione inebriante di testare la propria abilità in una disciplina senza frontiere.

Chi di golf macina storia e aneddoti sa che negli ultimi due decenni anche l’Italia è diventata molto competitiva, raggiungendo storici traguardi, di strada ne è stata fatta tanta dai tempi di Pippo Calì, passando per Costantino Rocca e giungere ai fratelli Molinari e a Matteo Manassero, per citare i più noti.

Il movimento è in crescita, senza dubbio, ma occorrerebbe incentivare molto di più la realizzazione di campi regolari, almeno a 9 buche, così da entrare in concorrenza con regioni limitrofe dove i soci del club di Termoli e altri corregionali sono costretti a recarsi per disputare gare e tornei.

Un campo da golf in un territorio è sinonimo di prestigio, sottrae zone al degrado, crea economia.

E questa è la mission che Ida, Paolo e Giuseppe dal lontano 2012 stanno portando avanti con molti sacrifici, è giunto davvero il tempo di rendere loro merito, sfruttando al meglio l’occasione che ci offrono, a cominciare dall’Open day di sabato 27 giugno.

Loro ci credono e noi ci crediamo con loro, spronandoli così a investire ulteriormente, verso il progetto di un mini campo da 3 buche regolari, che significherebbe molto anche in termini agonistici.

Una realtà da scoprire e troverete anche volti noti che trascorrono ore liete durante la settimana sparando palline a oltre 160 km/h.

Il momento è quello giusto, tra due anni Roma ospiterà la manifestazione golfistica più celebrata al mondo: la Ryder Cup, che mette di fronte ogni due anni i principali campioni di Europa e Stati Uniti.

In contrada Pozzo Pisano (strada per Petacciato, 1 km dopo la rotonda del Sinarca) si riparte dopo due mesi e mezzo di chiusura, anche perché essendo all’aria aperta il golf è tra le attività sportive più sicure in fase post-Covid.

«E’ un posto davvero rilassante, dove c’è anche la socializzazioni tra ospiti, soci e visitatori, e poi il golf è uno sport che coinvolge tutto il nostro corpo – afferma Ida Masciantonio – e fa bene sia al fisico che alla mente».

In effetti è proprio così ed è delizioso assistere a batterie di intere famiglie che sparano colpi a decine e decine di metri di distanza, quale altra disciplina offre questo? Adulti e ragazzi, genitori e figli accomunati dalla passione sportiva, con sacca e mazze rigorosamente tenute a puntino.

Un unicum in tutto il basso Molise.

Il golf, sport emergente, non è più visto solo come un passatempo dei più abbienti, ma disciplina di grande appeal.

La struttura si estende su un area di circa 25.000 mq è dotata di otto postazioni di tiro, con un driving range da 300 metri, pitching green con bunker ed un putting green.

Il progetto vive per dare la possibilità a tutti di apprendere questo sport e di avvicinarsi ai valori di correttezza, rispetto e impegno che lo contraddistinguono.

Il momento per rilanciare e potenziare una struttura del genere è particolarmente propizio visto che il movimento golfistico nazionale si attesta ormai sui 100mila giocatori in costante crescita, motivo in più per contribuire ad incrementare l’offerta turistica del territorio.

L’appuntamento per tutti è quindi per sabato prossimo, 27 giugno, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, rigorosamente prenotando prima, presso l’Asd Circolo Golf Termoli in C/da Pozzo Pisano (strada per Petacciato, 1 km dopo la rotonda del Sinarca). Ci saremo anche noi di Termolionline, con una diretta speciale dal campo pratica.

Per informazioni tel. 342.3536364, golfclubtermoli@yahoo.it, www.facebook/golf-club-termoli.