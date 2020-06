TERMOLI. Una staffetta benefica in hand-bike voluta fortemente da Alex Zanardi che sta proseguendo proprio in nome dell’immenso campione che sta lottando contro la morte per la seconda volta a 24 anni di distanza dal primo drammatico incidente. Staffetta che è approdata a Termoli, davanti al Castello Svevo. "Obiettivo Tricolore" ideato da Alex Zanardi continua, anche se lui è ancora in coma farmacologico. Di provenienza da Vasto partenza della staffetta cheda Termolipiazzaleantistante al Castello per arrivare a Larino sul piazzale antistante il Tribunale dove c’era Antonello Pizzi. La carovana è giunta a Termoli in via Roma per il passaggio del testimone ad Adamo Peschi che lo ha raccolto per portarlo fino a Larino. La staffetta guidata da Fabio Serraiocco che all'arrivo emozionatissima ha avuto parole di auguri per una pronta guarigione verso l'ideatore della staffetta Alex Zanardi e verso tutti i partecipanti all'evento trovato città per città oltre anche agli abitanti delle stesse città, il progetto terminerà il prossimo 28 giugno a Santa Maria di Leuca.