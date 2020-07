TERMOLI. Prima uscita post Covid del circolo canottieri Termoli, dopo l'aggiornamento delle linee guida sugli sport da contatto.

La ripresa dell'attività agonistica è poi coincisa anche con una rivorrenza importante e molto sentita.

Infatti ricorreva il quinto anniversario della morte di un vogatore, amico e sportivo che purtroppo perse tragicamente la sua vita proprio mentre era in mare con una lancia ed un equipaggio ad allenarsi in vista di una gara di voga, stiamo parlando dell'indimenticabile amico di tutti Michele Guardascione. Tutti i partecipanti alla prima uscita in mare si sono fermati in un minuto di raccoglimento rivolgendo una preghiera a Michele.