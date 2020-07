TERMOLI. Un successo che va aldilà delle più rosee previsioni la terza tappa del torneo di Beach Tennis, organizzato dall'Agenzia E-Motion. Dopo Ravenna e Pescara, sabato e ieri, due giorni molto intensi presso la Cala Sveva Beach Club.

Matteo Carponi della E- Motion organizzatore dell'evento itinerante, gongolava per il successo ottenuto di partecipanti, ma anche perché la tappa termolese è stata un autentico veicolo promozionale turistico per la nostra città.

In questi due giorni sono arrivati a giocare coppie da diverse regioni italiane: Veneto, Lazio, Toscana e molte di loro sono rimaste incantate dalla bellezza di Termoli, auspicandovi un ritorno per un periodo di vacanze.

In effetti nel rispetto delle norme anti-Covid, alla Cala Sveva sono arrivati tantissime persone per seguire e giocare in questo torneo “Happiness”.

Conquistato oltre al prestigio della vittoria, l'ambito premio finale: 2mila euro in bellissimi premi, più due meravigliosi soggiorni di una settimana all inclusive presso il Gorgonia bech resort di Marsa Alam, da due solidissime coppie termolesi, dopo interrotte partite tirate sotto il sole cocente, si sono trovati di fronte Stefano Perricone e Gianni Di Nallo contro Michele Celenza e Alberto Mastrangelo, a spuntarla dopo 8 games tiratissimi e ben giocati, con scroscianti applausi ai finalisti, la coppia Mastrangelo-Celenza per 6-2. Champagne e gioia per tutti alla fine e buon viaggio ai due vincitori.

Il prossimo weekend l'Happiness per la quarta tappa sarà a Monopoli, ma Matteo Carponi, assieme al responsabile del Beach Tennis termolese Matteo Parisi, ci anticipano un anno che nel 2021 Termoli stando al successo dell'edizione 2020 avrà senz'altro più tappe di questo torneo

Anche Fabrizio Vincitorio è rimasto soddisfatto del successo ottenuto in fatto di presenze, questo evento che ormai diverrà un appuntamento fisso.