​Esordio vincente dell'Associazione Tennis Termoli nel campionato di serie D1

TERMOLI. L'AT Termoli ha esordito nel campionato a squadre di serie D1 con una vittoria maturata sui campi in terra del Parco Comunale contro l'AT Campobasso. La formula della competizione prevede tre singolari, un doppio e l'eventuale doppio di spareggio. La squadra del presidente Guido Paradisi, coadiuvato dal direttore tecnico Maurizio Pangia e dal maestro nazionale Paolo Dall'Acqua, ha sconfitto la formazione campobassana con il risultato di 4 a 0 e proseguirà la corsa per la promozione in serie C ospitando domenica prossima la forte squadra del Giulianova. La formazione termolese è composta da soli giocatori cresciuti tennisticamente nel circolo locale: in ordine di classifica Alberto Mastrangelo (2.8), Giovanni Di Lullo (3.1), Eduardo Mascilongo (3.3), Antonio Vecchio e Fabio Mancini (entrambi 3.5).