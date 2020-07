TERMOLI. L'Associazione Tennis Termoli batte il Giulianova e prosegue la corsa verso la Serie C.

Domenica scorsa l'AT Termoli ha sconfitto con il risultato di 3 a 1il Giulianova nel campionato a squadra di tennis serie D1. La squadra del presidente Guido Paradisi ha avuto la meglio sulla formazione abruzzese al termine di 3 singolari e un doppio piuttosto equilibrati, che hanno confermato il tasso tecnico della squadra giuliese.

Sugli scudi Alberto Mastrangelo e Fabio Mancini che dopo aver vinto i rispettivi singolari si sono imposti anche in doppio. Sfortunato Antonio Vecchio che dopo aver dominato il primo set e dopo aver perso un equilibrato secondo set, è stato battuto al match tie-break.

Soddisfatti per il risultato il direttore tecnico Maurizio Pangia e il maestro Paolo Dall'Acqua, anche in considerazione del fatto che la vittoria è giunta nonostante l'impossibilità di schierare in singolare Giovanni Di Lullo per via di un fastidio fisico. Domenica prossima la formazione termolese si gioca tutto in trasferta contro il Penne in uno scontro diretto che vale la promozione in serie C.