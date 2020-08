TERMOLI. Weekend corposo questo ultimo di agosto alla Cala Sveva Beach Club, si torna a giocare a Beach Tennis, come accadde nel secondo fine settimana di luglio nella terza tappa dell’Happiness Beach Tennis Tour, un circuito che ha visitato diverse località dell’Adriatico.

Organizzato davvero in modo esemplare dall'Agenzia E-Motion di Venezia, rappresentata da Matteo Carponi, personaggio davvero unico e lungimirante.

Dopo la tappa di Luglio è rimasto ma per lui è stata solo una conferma, molto ben impressionato dall'organizzazione dell'evento messo in atto a Termoli, tanto impressionato che ha deciso assieme agli altri membri dell'organizzazione tra cui anche il fratello, non ultimo lo scenario incantevole che offre la nostra città con il borgo vecchio a dominare la location della manifestazione, di far disputare proprio a Termoli il Closing Party del tour 2020, la tappa che chiude tutta la tournée.

Richiamata proprio nella nostra città anche l’élite nazionale e non di questa specialità.

Insomma Termoli entra di diritto nelle località principe di questa specialità estiva, ma che addirittura a Termoli si potrebbe disputare anche d’inverno, con formula indoor.

A Matteo Carponi, quando parla di Termoli, per come si è proposta verso l'evento, brillano gli occhi e ora andiamoci a gustare questo fine settimana che è iniziato ieri pomeriggio con i ragazzini e terminerà domenica nel tardo pomeriggio coi festeggiamenti, naturalmente nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.