TERMOLI. Si è conclusa con la tappa termolese la seconda in questa edizione 2020 dell'Happiness Beach Tour, organizzata dall’E-Motion di Venezia.

Aggregato in giro per le spiagge italiane da giugno e fino a ieri, ogni weekend estivo un numero sempre più crescente di giocatori di questa disciplina.

Come ci ha spiegato Matteo Carponi kingmaker dell'evento assieme al fratello Francesco, supportato qui nella nostra città dal responsabile del movimento beach tennis, Matteo Parisi, Termoli è salita prepotentemente sul podio della città candidate a ospitare grandi eventi anche in futuro, grazie alla sua splendida location, alle strutture e non ultima la disponibilità e cortesia verso l'organizzazione che la stessa Cala Sveva Beach Club ha messo a completa disposizione dell'evento.

La tappa conclusiva dopo quella di metà luglio ieri ha portato a Termoli il gotha dei giocatori di beach tennis nel torneo Open e la finalissima è stata solo la conferma della qualità dei giocatori che si sono esibiti sui campi a piè di Castello.

A vincere la finale dopo un set appassionato e tiratissimo è stata la coppia pescarese, molto giovane, Luca Di Colli-Edoardo Zapparata, che ha battuto un'altra coppia pescarese Alessandro Sarti-Matteo Centorame.

Ci sono in atto idee interessanti tra amministrazione e organizzatori della E-Motion per portare non solo d'estate a Termoli eventi di assoluto prestigio di questa disciplina che proprio a queste esibizioni, sta conquistando continuamente adepti soprattutto tra i giovanissimi.

In una estate molto parca di eventi, questo targato E-Motion ha davvero dato un segnale di ritorno alla normalità sempre nel rispetto delle regole anti-Covid messe in atto dal governo, specie sugli sport di contatto.