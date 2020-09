Zaino in spalla e via in sella, Stefano Ronchetti da Termoli al trevigiano in bici

TERMOLI. Chi fa da sé fa per tre e per un triatleta è una forma mentis perfetta. Stefano Ronchetti, ex ciclista dilettante, ottimo triathleta e podista plurimedagliato, fermato atleticamente dal lockdown e nel podismo da un'infiammazione del flessore dell'alluce adesso risolta, lo scorso 8 settembre decide di andare a vedere i campionati Italiani juniores di cronometro che si sarebbero tenuti ad Orsago (TV) il giorno 11 settembre ma a bordo della sua fidata compagna di vita, la bici da corsa. Quindi, armandosi di uno zainetto, l'8 settembre partiva da Termoli alla volta di Ancona, affrontando una tappa di km 252 ad una media di 30 km/h. Giorno 9 settembre tappa di 243 km diretto ad Ferrara alla media di 32,6 km/h. Giorno 10 settembre tappa verso Padova di 84 km alla media dei 34 km/h e il giorno 11 settembre partiva alla volta di Orsago affrontando l'ultima tappa di km 95 alla media di 31,5 km/h. Ora è rientrato a Termoli dove sta ultimando la tesi per la prossima Laurea in Economia Aziendale.